Champions League: Υπέρβαση ανατροπής ψάχνουν Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ

Οι ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του UEFA Champions League ξεκινούν το βράδυ της Τρίτης (14/4), όπου δύο από τις Ατλέτικο, Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ θα πάρουν την πρόκριση για τους «4» της διοργάνωσης.

Με τους Μαδριλένους και τους Παριζιάνους να έχουν σαφές προβάδισμα μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.

Όλες οι αναλύσεις και τα προγνωστικά στο ανανεωμένο Stoiximan Blog

Η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-0 από την αναμέτρηση του Cmap Nou. Εκεί όπου οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την αποβολή του Κουμπαρσί και με γκολ των Άλβαρες, Σόρλοτ έφτασαν σε μια τεράστια νίκη. Η Ατλέτικο από τη στιγμή που ουσιαστικά εξασφάλισε την τετράδα στη La Liga, μετράει τρεις σερί ήττες από Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Σεβίλλη, ρίχνοντας το βάρος στα ευρωπαϊκά ματς.

Η Μπαρτσελόνα ήταν απροετοίμαστη πνευματικά στο πρώτο παιχνίδι και τώρα οφείλει να επιχειρήσει μια σοβαρή υπέρβαση για να αλλάξει την τύχη της. Γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση με απολογισμό 9Ν-1Ι-1Η στα 11 τελευταία παιχνίδια της, ενώ με +9 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης επτά στροφές πριν το φινάλε, είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη La Liga.

Σπουδαίο ματς στη Μαδρίτη. Η Μπαρτσελόνα είναι υποχρεωμένη να ψάξει από νωρίς το γκολ, η Ατλέτικο θα αμυνθεί αλλά σίγουρα θα βρει χώρους να απειλήσει.

Λίβερπουλ και Παρί συγκρούονται στο Anfield, με τους reds στα… σχοινιά. Το 2-0 για τους Γάλλους στο Παρίσι ήρθε με εμφατικό τρόπο, από την άποψη πως κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στην αναμέτρηση. Η στατιστική εικόνα είναι ενδεικτική: 74% – 26% η κατοχή μπάλας, 18(6) – 3(0) οι τελικές, 2.35 – 0.17 τα xG! Η Παρί ήταν εξ αρχής το φαβορί, εντούτοις η εικόνα της Λίβερπουλ ήταν απογοητευτική, καθώς υποχρεώθηκε σε παθητικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με το 2-0 επί της Φούλαμ η Λίβερπουλ έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πεντάδα στην Premier League, με ταβάνι την 3η θέση. Η Παρί με τη σειρά της επικράτησε 3-1 της Τουλούζ και είναι στο +4 από την δεύτερη Λανς στη Ligue 1, ενώ έχει και ένα ματς λιγότερο.

Η εικόνα της Λίβερπουλ στη διάρκεια της σεζόν δεν πείθει για ανατροπή δεδομένων, ωστόσο στο παρελθόν η ομάδα του Σλοτ έχει «γυρίσει» από πιο δύσκολες καταστάσεις. Η Παρί είναι καλοκουρδισμένη μηχανή και δύσκολα δεν θα σκοράρει στο Anfield.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ

| 21+ | Παίξε Υπεύθυνα