Λίγες ημέρες πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Ελβετία αντιμετωπίζει ακόμα έναν αντίπαλο, αλλά με... δηλητήριο

Εγκατεστημένη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας για την προετοιμασία η ομάδα καλείται να διαχειριστεί έναν απρόσμενο κίνδυνο: την παρουσία φιδιών στην ευρύτερη περιοχή του προπονητικού της κέντρου. Σε γραφικό που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η ελβετική ομοσπονδία παρουσίασε τη διάταξη του βασικού της στρατοπέδου.

Στο σχεδιάγραμμα διακρίνονται το προπονητικό γήπεδο, ο χώρος προπόνησης των τερματοφυλάκων, τα αποδυτήρια και το γυμναστήριο. Περιμετρικά των εγκαταστάσεων, ωστόσο, επισημαίνεται με κόκκινη διαγράμμιση μια εκτεταμένη «ζώνη φιδιών». Η προειδοποίηση δεν είναι τυχαία. Το ελβετικό στρατόπεδο βρίσκεται στην κοιλάδα Κάρμελ, περιοχή γνωστή για τη σημαντική παρουσία ερπετών και ιδιαίτερα κροταλιών, των γνωστών δηλητηριωδών φιδιών με «κρόταλο» στην ουρά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά πεζοπόρων που δέχθηκαν δάγκωμα από φίδια στην ίδια περιοχή. Η Ελβετία αναμένεται να αρχίσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση αντιμετωπίζοντας το Κατάρ το Σάββατο. Στη συνέχεια θα αναμετρηθεί με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 18 Ιουνίου, ενώ στην 3η αγωνιστική θα παίξει τον Καναδά στις 24 Ιουνίου.