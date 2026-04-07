Μαλόουν: Το Νorth Carolina ρίχνει τη... βόμβα και παίρνει τον πρωταθλητή του ΝΒΑ το 2023
Σε μια σπουδαία κίνησε ετοιμάζεται να προχωρήσει το North Carolina. Σύμφωνα με τον insider του ΝΒΑ στα θέματα κολεγιακού αθλητισμού, Pete Thamel, οι Τar Heels προχωρούν στην απόκτηση του Μάικ Μαλόουν σε μια σεζόν που ο τίτλος κατέληξε στο Michigan.
Ο προπονητής που οδήγησε τους Νάγκετς στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας του, το 2023 με πρωταγωνιστή τον Γιόκιτς και τον Μάρεϊ. Ο Μαλόουν έχει 510 νίκες στην καριέρα του σαν head coach του ΝΒΑ.
Το North Carolina ειναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα στο κολεγιακό μπάσκετ. Έχει κατακτήσει 6 φορές τον τίτλο στη March Madness του ΝCAA. Τελευταία φορά που ανέβηκαν στην κορυφή ήταν το 2017.
Θα είναι ο 20ος προπονητής στην ιστορία του North Carolina και θέλει να βοηθήσει το κολέγιο να επιστρέψει στην κορυφή.
Sources: North Carolina intends to hire longtime NBA coach Michael Malone as the school’s next basketball coach. He’s an NBA Championship coach with the Denver Nuggets from the 2022-23 season and has won 510 games as an NBA head coach. pic.twitter.com/JwJmUNRLQT— Pete Thamel (@PeteThamel) April 6, 2026
