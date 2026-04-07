Το North Carolina θα... τραβήξει τη σκανδάλη και θα πάρει τον Μάικ Μαλόουν που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023 στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς.

Σε μια σπουδαία κίνησε ετοιμάζεται να προχωρήσει το North Carolina. Σύμφωνα με τον insider του ΝΒΑ στα θέματα κολεγιακού αθλητισμού, Pete Thamel, οι Τar Heels προχωρούν στην απόκτηση του Μάικ Μαλόουν σε μια σεζόν που ο τίτλος κατέληξε στο Michigan.

Ο προπονητής που οδήγησε τους Νάγκετς στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας του, το 2023 με πρωταγωνιστή τον Γιόκιτς και τον Μάρεϊ. Ο Μαλόουν έχει 510 νίκες στην καριέρα του σαν head coach του ΝΒΑ.

Το North Carolina ειναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα στο κολεγιακό μπάσκετ. Έχει κατακτήσει 6 φορές τον τίτλο στη March Madness του ΝCAA. Τελευταία φορά που ανέβηκαν στην κορυφή ήταν το 2017.

Θα είναι ο 20ος προπονητής στην ιστορία του North Carolina και θέλει να βοηθήσει το κολέγιο να επιστρέψει στην κορυφή.