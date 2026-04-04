Ο αδιάφορος Παναργειακός σόκαρε στο φινάλε την Athens Kallithea, ενώ η Ελλάς Σύρου και το Αιγάλεω πήραν σημαντικές νίκες στη μάχη που κάνουν για την παραμονή.

Η Athens Kallithea κρατούσε τη νίκη μέχρι το 91', αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Παναργειακό, ενώ η Ελλάς Σύρου πέρασε από την Ηλιούπολη. Το Αιγάλεω ελπίζει στην παραμονή μετά τη νίκη επί των Χανίων.

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1

Με ένα γκολ του Ράμα στο 20' με σουτ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως, στο 91' ο Κονέ πέτυχε το 1-1 κι ενώ είχε μπει αλλαγή στο 80'!

Athens Kallithea: Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (60′ Σαταριάνο), Βασιλόγιαννης (73′ Βάρκας), Μαυριάς, Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πανάγου, Μανιάς, Σωτηράκος, Ματίγια.

Παναργειακός: Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης, Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Ντάμακ, Μυρτολλάρι (76′ Πάπα), Κότζα (80′ Κονέ), Γιάννη (60′ Ντιαλό), Παυλής (60′ Πάνος), Καπετάνος (60′ Ναλιτζής).

Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου 0-2

Τρομερό διπλό για την ομάδα της Σύρου. Στο 34' ο Ζαφείρης άνοιξε το σκορ και στο 45' ο Κολιμάτσης πέτυχε με σουτ το 0-2. Οι νικητές στο 74' άγγιξαν το 3-0, αλλά το σουτ του Κόλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Πολίτη.

Ηλιούπολη: Πολίτης, Κολτσίδας, Κωστούλας, Μαϊδανός, Κεραμιδάς (56′ Τσάικα), Τσιλιγγίρης (66′ Σουντουρά), Κρέτση, Θωμαΐδης (74′ Κατσιούλας), Παπασάββας (56′ Μπλανκ Καζάου), Τζούντα Γκαρσία (66′ Τσουμάνης), Κουϊρουκίδης.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Ζαφείρης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Βλάχος (83′ Γώγος), Νάτσος, Γαρουφαλιάς (83′ Ζώνιος), Νάρσινγκ (63′ Βερνάρδος), Νίνο (72′ Κόλα), Κολιμάτσης, Γκορντεζιάνι (72′ Τριμμάτης).

Αιγάλεω - Χανιά 1-0

Τα Χανιά πλησίασαν στο γκολ σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο 12' το σουτ του Τούργκοτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Καραργύρη και στο 34' ο Βαλεριάνος έκανε το σουτ, ο Καραργύρης απέκρουσε και η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το Αιγάλεω πήρε τελικά τη νίκη με πέναλτι του Κωστέα στο 65'.

Αιγάλεω: Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (46′ Ενομό), Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (68′ Σλίμον), Σαποβάλοφ (68′ Σπυρίδης), Αναστασόπουλος, Ουνγιαλίδης (55′ Τάτσης).

Χανιά: Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν (71′ Λούκοβιτς), Κουτρουμπής (71′ Κόπας), Διαμάντής, Βαλεριάνος, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς (71′ Ντιαμπί), Λόπεζ (60′ Οτσεβέτσι), Τούργκοτ, Καπνίδης (60′ Ιωαννίδης).

Η βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 29

2. Αthens Kallithea 28

3. Αιγάλεω 26

4. Χανιά 16

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 4

Η 9η αγωνιστική

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea

Χανιά - Ηλιούπολη

Παναργειακός - Αιγάλεω

10η αγωνιστική

Ηλιούπολη - Αιγάλεω

Athens Kallithea - Χανιά

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου

