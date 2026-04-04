Super League 2: Μπλόκο στο φινάλε η Athens Kallithea, σπουδαίο διπλό η Ελλάς Σύρου
- Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1
- Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου 0-2
- Αιγάλεω - Χανιά 1-0
- Η βαθμολογία
- Η 9η αγωνιστική
- 10η αγωνιστική
Ο αδιάφορος Παναργειακός σόκαρε στο φινάλε την Athens Kallithea, ενώ η Ελλάς Σύρου και το Αιγάλεω πήραν σημαντικές νίκες στη μάχη που κάνουν για την παραμονή.
Η Athens Kallithea κρατούσε τη νίκη μέχρι το 91', αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Παναργειακό, ενώ η Ελλάς Σύρου πέρασε από την Ηλιούπολη. Το Αιγάλεω ελπίζει στην παραμονή μετά τη νίκη επί των Χανίων.
Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1
Με ένα γκολ του Ράμα στο 20' με σουτ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως, στο 91' ο Κονέ πέτυχε το 1-1 κι ενώ είχε μπει αλλαγή στο 80'!
Athens Kallithea: Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (60′ Σαταριάνο), Βασιλόγιαννης (73′ Βάρκας), Μαυριάς, Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πανάγου, Μανιάς, Σωτηράκος, Ματίγια.
Παναργειακός: Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης, Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Ντάμακ, Μυρτολλάρι (76′ Πάπα), Κότζα (80′ Κονέ), Γιάννη (60′ Ντιαλό), Παυλής (60′ Πάνος), Καπετάνος (60′ Ναλιτζής).
Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου 0-2
Τρομερό διπλό για την ομάδα της Σύρου. Στο 34' ο Ζαφείρης άνοιξε το σκορ και στο 45' ο Κολιμάτσης πέτυχε με σουτ το 0-2. Οι νικητές στο 74' άγγιξαν το 3-0, αλλά το σουτ του Κόλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Πολίτη.
Ηλιούπολη: Πολίτης, Κολτσίδας, Κωστούλας, Μαϊδανός, Κεραμιδάς (56′ Τσάικα), Τσιλιγγίρης (66′ Σουντουρά), Κρέτση, Θωμαΐδης (74′ Κατσιούλας), Παπασάββας (56′ Μπλανκ Καζάου), Τζούντα Γκαρσία (66′ Τσουμάνης), Κουϊρουκίδης.
Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Ζαφείρης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Βλάχος (83′ Γώγος), Νάτσος, Γαρουφαλιάς (83′ Ζώνιος), Νάρσινγκ (63′ Βερνάρδος), Νίνο (72′ Κόλα), Κολιμάτσης, Γκορντεζιάνι (72′ Τριμμάτης).
Αιγάλεω - Χανιά 1-0
Τα Χανιά πλησίασαν στο γκολ σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο 12' το σουτ του Τούργκοτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Καραργύρη και στο 34' ο Βαλεριάνος έκανε το σουτ, ο Καραργύρης απέκρουσε και η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Το Αιγάλεω πήρε τελικά τη νίκη με πέναλτι του Κωστέα στο 65'.
Αιγάλεω: Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (46′ Ενομό), Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (68′ Σλίμον), Σαποβάλοφ (68′ Σπυρίδης), Αναστασόπουλος, Ουνγιαλίδης (55′ Τάτσης).
Χανιά: Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν (71′ Λούκοβιτς), Κουτρουμπής (71′ Κόπας), Διαμάντής, Βαλεριάνος, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς (71′ Ντιαμπί), Λόπεζ (60′ Οτσεβέτσι), Τούργκοτ, Καπνίδης (60′ Ιωαννίδης).
Η βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 29
2. Αthens Kallithea 28
-----------------------
3. Αιγάλεω 26
4. Χανιά 16
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4
Η 9η αγωνιστική
Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
Χανιά - Ηλιούπολη
Παναργειακός - Αιγάλεω
10η αγωνιστική
Ηλιούπολη - Αιγάλεω
Athens Kallithea - Χανιά
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου
