Ο Νίκος Ψέλνει: Άλμα προς τα πίσω για Ολυμπιακό (vid)

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολίασε με τον δικό του τρόπο, στο γνωστό του... ψαλτήρι την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό!

Το Gazz Floor by Novibet της Πέμπτης σάς κράτησε παρέα με αναλύσεις από Ιωάννη Παπαπέτρου και Hoopfellas αλλά και... Νίκο Παπαδογιάννη σε ρόλο ψάλτη να σχολιάζει με το δικό του τρόπο την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο με 81-80.

Στο 1.31.20 όσα είπε, μεταξύ άλλων, ο δικός μας «ψάλτης»:

«Ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη αυτό του Ολυμπιακού διότι άγγιζε τα όρια της αλαζονείας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ή υποτίθεται ότι δεν είναι η ομάδα που δεν επηρεάζεται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε στο γήπεδο σαν να περίμενε ότι θα κερδίσει με απλή επίδειξη της φανέλας, χωρίς να παίξει. Σαν να μην περίμενε ότι θα βρει αντίπαλο μέσα στο γήπεδο».

Ολόκληρο το «ψαλτήρι» του Νίκου Παπαδογιάννη στο χθεσινό Gazz Floor: