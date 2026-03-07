Κάθε ευκαιρία για μια γυναίκα αλλάζει το παιχνίδι για όλους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι σημαντικό να συζητήσουμε για την πραγματική ισότητα.

Η ενδυνάμωση των γυναικών δεν είναι απλώς μια συμβολική αναφορά. Είναι μια διαρκής δέσμευση για περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη ορατότητα και ουσιαστικούς δρόμους συμμετοχής για τις γυναίκες που αγωνίζονται, εξελίσσονται και εμπνέουν καθημερινά.

Ο Αθλητισμός ως Πεδίο Δράσης

Ο αθλητισμός είναι το πιο δυνατό πεδίο όπου αυτή η δέσμευση αποκτά ουσία. Εδώ αναδεικνύονται οι δυνατότητες αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Βλέπουμε γυναίκες να διεκδικούν τη θέση τους με πείσμα και αφοσίωση, αλλά συχνά χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερο χώρο.

Μέσω του προγράμματος Empower Forward και του πυλώνα Women in Sports, στην Stoiximan εστιάζουμε στη συμμετοχή, στην ενθάρρυνση και στην πρόσβαση. Κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ενσωματώσει τον αθλητισμό στην καθημερινότητά της. Για εμάς, η ισότητα στον αθλητισμό είναι θέμα πρόσβασης και πίστης στις δυνατότητες κάθε γυναίκας.

Στήριξη Γυναικών Αθλητριών

Στη Stoiximan, στηρίζουμε διαχρονικά γυναίκες αθλήτριες και εθνικές ομάδες που λειτουργούν ως πρότυπα δύναμης και υπέρβασης. Επιλέγουμε να είμαστε δίπλα τους όχι μόνο στις στιγμές διάκρισης, αλλά και στη διαδρομή που οδηγεί σε αυτές.

Από την Κατερίνα Στεφανίδη, την Άννα Κορακάκη, την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τη Βασιλική Μιλλούση,τη Χριστίνα Μπούρμπου, την Ελισάβετ Τελτσίδου, τη Μαρία Πρεβολαράκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, μέχρι την Εμμανουέλα Κατζουράκη και, πιο πρόσφατα, την Ελίνα Τζένγκο, αλλα και την Βασιλική Μιλλούση,που είναι ambassador μας, η Stoiximan επιλέγει να στηρίζει γυναίκες που με το ταλέντο και την επιμονή τους διευρύνουν τα όρια του ελληνικού αθλητισμού. Η στήριξή μας στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών δείχνει τη δέσμευσή μας για μια ισχυρή παρουσία στον αθλητισμό, με συνέπεια και χαρακτήρα.

Το Κοινωνικό μας Αποτύπωμα

Μέσα από την ομπρέλα κοινωνικής υπευθυνότητας IROES, χτίζουμε πρωτοβουλίες που επιφέρουν πραγματικό αντίκτυπο. Οι γυναίκες είναι κεντρικές σε αυτό το σχέδιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού μέλλοντος.

Συνεργασίες στον χώρο του αθλητισμού, όπως εκείνες που αναπτύσσονται με τη Stoiximan Super League και τη Stoiximan GBL ανοίγουν τη συζήτηση για τη θέση της γυναίκας, τον σεβασμό και την ισότητα στην πράξη.

Κάθε ευκαιρία που δίνεται σε μια γυναίκα δεν αλλάζει μόνο τη δική της πορεία. Αλλάζει το παιχνίδι για όλους. Στη Stoiximan, αυτό το πιστεύουμε και το υπηρετούμε έμπρακτα, καθημερινά, όχι μόνο μία ημέρα τον χρόνο.

