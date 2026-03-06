Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να αγωνιστεί με τη λευκή εμφάνιση με την Ακρόπολη στο ντέρμπι στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Οι «πράσινοι» επέλεξαν να αγωνιστούν στην αναμέτρηση φορώντας τη λευκή εμφάνιση με την Ακρόπολη πάνω.

Αυτό ήταν αίτημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μέσω Instagram story είχε ζητήσει χαρακτηριστικά, στους επόμενους αγώνες να φορεθεί η φανέλα με την Ακρόπολη, σημειώνοντας: «Αν δεν τη φορέστε από τον επόμενο αγώνα θα αναλάβω δράση. Δεν κάνω πλάκα», είχε γράψει.

Το αίτημά του ισχυρού άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ το είχαν ακούσει στο ματς του Final 8 του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ και συνέχισαν στο ίδιο πλαίσιο και στο ντέρμπι «αιωνίων»/