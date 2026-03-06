Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με τη φανέλα με την Ακρόπολη οι «πράσινοι»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Οι «πράσινοι» επέλεξαν να αγωνιστούν στην αναμέτρηση φορώντας τη λευκή εμφάνιση με την Ακρόπολη πάνω.
Αυτό ήταν αίτημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μέσω Instagram story είχε ζητήσει χαρακτηριστικά, στους επόμενους αγώνες να φορεθεί η φανέλα με την Ακρόπολη, σημειώνοντας: «Αν δεν τη φορέστε από τον επόμενο αγώνα θα αναλάβω δράση. Δεν κάνω πλάκα», είχε γράψει.
Το αίτημά του ισχυρού άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ το είχαν ακούσει στο ματς του Final 8 του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ και συνέχισαν στο ίδιο πλαίσιο και στο ντέρμπι «αιωνίων»/
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.