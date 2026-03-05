Ο Ρενάτο Σάντσες έκανε το πρώτο του ολοκληρωμένο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, κόντρα στο οποίο πέτυχε μάλιστα και το παρθενικό του γκολ με το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το εξ' αναβολής παιχνίδι που είχε κόντρα στον ΟΦΗ με το επιβλητικό 4-1 και βρέθηκε στο +3 από τον Λεβαδειακό, όντας μόνος τέταρτος μετά από αρκετό καιρό και φτάνοντας παράλληλα τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα έπειτα από κάτι παραπάνω από έναν χρόνο.

Οι «πράσινοι», που σκόραραν για τέταρτο σερί παιχνίδι γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, είδαν δύο από τους τέσσερις παίκτες τους που σημείωσαν τα τέρματά τους να σκοράρουν για πρώτη φορά με την πράσινη φανέλα.

Ο Ρενάτο σκόραρε με υπέροχο συρτό σουτ στο 15ο λεπτό ενώ ο Αντίνο πήρε το ριμπάουντ από την προσπάθεια του Πορτογάλου στο 51' και σκόραρε για το 3-1 κάνοντας κι εκείνος με τη σειρά του σεφτέ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε χθες την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού δείχνοντας κάποια ψήγματα του τεράστιου ταλέντου του.

Το μοτίβο συμμετοχών του Ρενάτο και η γεμάτη εμφάνιση με τον ΟΦΗ

Με την χθεσινή συμμετοχή του κόντρα στον ΟΦΗ, ο Ρενάτο Σάντσες κατόρθωσε για πρώτη φορά φέτος να κάνει τρεις μαζεμένες συμμετοχές ως βασικός. Για να συμβεί αυτό όμως χρειάστηκε να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση προς το πρόσωπό του, ώστε να αποφευχθούν τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Όταν εκείνος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μπήκε αλλαγή στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο εκτός έδρας, ξεκουράστηκε με την ΑΕΛ εντός, έπαιξε βασικός στο πρώτο ματς με την Πλζεν για 90 λεπτά, δεν αγωνίστηκε καθόλου στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, έπαιξε 109 με την Πλζεν στην Τσεχία, έμεινε στον πάγκο με τον Άρη και χθες βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα παίζοντας για 64', διάστημα στο οποίο τα έδωσε όλα κι έκανε τη διαφορά.

Ο Ρενάτο στα τελευταία ματς του Παναθηναϊκού

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 - Μπήκε αλλαγή κι έπαιξε 31 λεπτά

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ - Έμεινε στον πάγκο

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2 - Βασικός για όλο το ματς (97 λεπτά)

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2 - Έμεινε στον πάγκο

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός 1-1 - Βασικός για 117 λεπτά

Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 - Έμεινε στον πάγκο

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1 - Βασικός για 66 λεπτά

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του στο χθεσινό ματς με τους Κρητικούς, οι οποίες προφανώς και επηρεάστηκαν προς το καλύτερο από το γκολ που πέτυχε στο 15ο λεπτό του αγώνα με το υπέροχο σουτ που έπιασε εκτός περιοχής και κάρφωσε τη μπάλα στη γωνία του Χριστογεώργου.

Όση ώρα κρατούσε ο Τεττέη τη μπάλα στα όρια της περιοχής τραβώντας τους αντιπάλους του, εκείνος είχε φροντίσει να έχει την απαραίητη απόσταση για να μπορέσει να πάρει τη λίγη αυτή φορά που χρειαζόταν και του ζητούσε επιτακτικά τη μπάλα για να σουτάρει, όπως κι έγινε τελικά. Τεττέη και Μπακασέτας έτρεξαν πάνω του πανηγυρίζοντας το τέρμα πιο έντονα και από τον ίδιο και ύστερα ακολούθησαν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του.

Ο ίδιος είχε συμμετοχή και στο τρίτο γκολ της ομάδας του. Στο 51' έκανε ωραία κάθετη κίνηση, ο Τεττέη του πέρασε ωραία τη μπάλα, ο Ρενάτο, αντί να εκτελέσει άμεσα, πήγε να κάνει μία ντρίμπλα παραπάνω για να ομορφύνει περισσότερο το γκολ, ο Σένγκελια τον έκοψε και ο επερχόμενος Αντίνο πλάσαρε προ κενής εστίας για το 3-1.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, στο 38ο λεπτό έκανε και την ενέργεια που έδειξε ίσως περισσότερο απ' όλες το πόσο καλά ένιωθε στο χθεσινό παιχνίδι. Ξεκίνησε μία κούρσα πίσω από το κέντρο κι έφτασε στην αντίπαλη περιοχή σπριντάροντας. Ασχέτως του πως κατέληξε η προσπάθεια με την απώλεια της μπάλας, αφού εκείνος δεν έλεγξε καλά το κοντρόλ του και πέρασε την γραμμή του άουτ, φάνηκε να έχει διώξει αυτή τη φοβικότητα που χαρακτήριζε τις ενέργειές του σε προηγούμενα παιχνίδια.

Δεν αναφερόμαστε προφανώς στο κομμάτι των επαφών του με τη μπάλα, αλλά στις μονομαχίες, την ένταση και τα τρεξίματα.

Γενικά εκείνος είχε πολύ καλή παρουσία δείχνοντας για μία ακόμη φορά πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι το δίδυμό του με τον Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή. Ζητούσε συνεχώς τη μπάλα, κάνοντας αρκετά καλές επιλογές στην πλειονότητά τους. Απειλούσε, οργάνωνε, έτρεχε κι είχε στιγμές που έβγαζε την πραγματική του ποιότητα, ακόμη κι αν αυτές δεν ήταν πολλές λόγω της κατάστασης.

Αν όμως κατάφερει να διατηρήσει αυτό το μοτίβο και σταθεί και λίγο τυχερός μένοντας μακριά από μυϊκούς τραυματισμούς και ενοχλήσεις, μπορεί σιγά σιγά οι εμφανίσεις αυτές να γίνουν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην παρουσία του στο «τριφύλλι».