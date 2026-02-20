Ελλάς Σύρου: Παίρνει Λαύκα από τον Αίαντα Σαλαμίνας, φέρνει «μεσοεπιθετικό» με παιδεία Πανιωνίου

Με κίνηση που έχει μέσα της και παρόν και προοπτική, η Ελλάς Σύρου προχωρά στην απόκτηση του Αλέξανδρου Λαύκα από τον Αίαντα Σαλαμίνας. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 23 Μαρτίου 2006, αλλάζει φανέλα και ανεβαίνει κατηγορία σε μια ομάδα που επενδύει σε νέο αίμα και παίζει κ όμορφο ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον γιατί ο Λαύκας δεν είναι τυχαία περίπτωση. Κουβαλά τη διαδρομή του Πανιωνίου από μικρό παιδί, αφού μπήκε στις ακαδημίες του συλλόγου σε ηλικία 9 ετών και έφτασε, βήμα βήμα, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, στην περίοδο που οι «κυανέρυθροι» γύρισαν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Super League είχε σταθερή παρουσία, ενώ στην ομάδα Κ17 ήταν από τους αρχηγούς, σε ηλικία που τέτοιοι ρόλοι δεν μοιράζονται εύκολα.

Το βάπτισμα πυρός του με την πρώτη ομάδα ήρθε σε ματς Πρωταθλήματος, απέναντι στον Περαμαϊκό, όταν ο Κώστας Γεωργιάδης, έχοντας την άνεση του σκορ, άνοιξε το ροτέισον και έδωσε χώρο στο νέο αίμα. Ο Λαύκας μπήκε στο τελευταίο τέταρτο και αντικατέστησε τον Ρακίπ Μπρέγκου, με την ακαδημία του Πανιωνίου να το αντιμετωπίζει σαν δική της νίκη, γιατί ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο κλαμπ και μπήκε στην πρώτη ομάδα μπροστά σε κόσμο.

Στη συνέχεια ήρθαν παιχνίδια σε επίπεδο ανδρών, συμμετοχές στη Γ’ Εθνική, αλλά και λεπτά με την Κ19 στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, παρουσίες στο Κύπελλο Ελλάδας όπου και η πρώτη του συμμετοχή στη SuperLeague 2 υπό τις οδηγίες του Αντώνη Νικοπολίδη, στο οποίο χρίστηκε και σκόρερ. Κι αφού οι βάσεις είχαν μπει, ο τελευταίος του σταθμός ήταν ο Αίας Σαλαμίνας, από όπου τώρα ολοκληρώνεται η μετακίνησή του στην Ελλάς Σύρου.

Στη Σύρο, ο Λαύκας μπαίνει σε ρόστερ που παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και παίκτες ικανούς να σταθούν στον ρυθμό, να παίξουν απλά όταν πρέπει, να τρέξουν χωρίς την μπάλα και να κλείσουν χώρους. Η Ελλάς Σύρου το κάνει συγκεκριμένο, παίρνει έναν 19χρονο μεσοεπιθετικό από τον Αίαντα Σαλαμίνας, με ποδοσφαιρική βάση Πανιωνίου και ήδη την πρώτη του γεύση από ανδρικό επίπεδο.