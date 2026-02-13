Μάχη κατά του καρκίνου στην ΕΕ: Το Κοινοβούλιο ζητά ειδική χρηματοδότηση και ίση πρόσβαση σε θεραπείες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά νέο πρόγραμμα υγείας, δίκαιη πρόσβαση σε φάρμακα και προστασία των επιζώντων από καρκίνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου, με έμφαση στη χρηματοδότηση, το συντονισμό και την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 427 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 93 αποχές, ενισχύοντας τη δέσμευση της ΕΕ σε πρωτοβουλίες υγείας.



Ειδικό πρόγραμμα υγείας στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ



Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη δημιουργία ειδικού προγράμματος υγείας στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, διασφαλίζοντας επενδυτική συνέχεια σε υποδομές και πρωτοβουλίες κατά του καρκίνου. Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει:



Μακροπρόθεσμα συστήματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου.

Ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για ογκολογικές υπηρεσίες.

Ενίσχυση ισχυρών συστημάτων ογκολογικών δεδομένων και κλινικών πληροφοριών.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η υγειονομική περίθαλψη και η ογκολογική πρόληψη πρέπει να θεωρούνται κοινωνικές επενδύσεις και να ενσωματώνονται σε εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης.



Βελτίωση πρόσβασης σε φάρμακα και διασυνοριακή περίθαλψη



Το Κοινοβούλιο ζητά δίκαιη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ογκολογικά φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι κύριες προτάσεις περιλαμβάνουν:

Διαφάνεια τιμών και ταχύτερη έγκριση σωτήριων θεραπειών.

Διευκόλυνση διασυνοριακής πρόσβασης σε εξειδικευμένη περίθαλψη και κλινικές δοκιμές.

Στήριξη για σπάνιους και σύνθετους καρκίνους μέσω συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

Αυτό το μέτρο στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων και στην εξασφάλιση ισότιμης φροντίδας για όλους τους πολίτες της ΕΕ.



Ενίσχυση του «δικαιώματος στη λήθη» για τους επιζώντες



Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν την ανάγκη προστασίας των επιζώντων από καρκίνο από οικονομικές διακρίσεις. Προτείνεται η εφαρμογή του «δικαιώματος στη λήθη», εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε:

Τραπεζικές υπηρεσίες και ενυπόθηκα δάνεια.

Ασφαλιστικά προϊόντα και οικονομικά εργαλεία χωρίς προκατάληψη.

Ομογενοποιημένα πλαίσια προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη.

Η ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα μειώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό των επιζώντων.



Στοιχεία για τον καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Το 2024, περίπου 2,7 εκατομμύρια πολίτες διαγνώστηκαν με καρκίνο στην ΕΕ, ενώ 1,27 εκατομμύρια πέθαναν από τη νόσο, καθιστώντας τον καρκίνο τη δεύτερη κύρια αιτία θνησιμότητας μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά την εφαρμογή πρωτοβουλιών μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και αναμένει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την έκθεση εφαρμογής.

