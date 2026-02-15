Απίστευτο «ξεκατίνιασμα» στο κέρλινγκ ανάμεσα σε Καναδά - Σουηδία: «Μπορείς να πας να γ@@@»

Πρωτοφανές επεισόδιο στο κέρλινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων, με Καναδό αθλητή να ξεσπά σε ζωντανή μετάδοση εξαπολύοντας ύβρεις σε αντίπαλό του.

Σκηνές που δεν συνάδουν με το παραδοσιακό πνεύμα ευγενούς άμιλλας που συνήθως επικρατεί στο κέρλινγκ εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αναμέτρησης του Καναδά με τη Σουηδία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του round-robin, όταν ο Σουηδός Όσκαρ Έρικσον παρατήρησε μια παράτυπη επαφή του Μαρκ Κένεντι με την πέτρα μετά την απελευθέρωσή της. Η κατηγορία ότι ο αντίπαλός του έκλεψε προκάλεσε την έκρηξη του Καναδού πρωταθλητή, ο οποίος στη συνέχεια τον έβρισε μέσα στην πίστα.

Όσο το φραστικό επεισόδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Κένεντι επιτέθηκε φραστικά στον Έρικσον λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Μπορείς να πας να γ@@@», αρνούμενος ότι θα προέβαινε ποτέ σε μια αντίστοιχη αντιαθλητική ενέργεια.

Ο Κένεντι παραδέχθηκε αργότερα ότι όντως χρησιμοποίησε αυτες τις εκφράσεις, δηλώνοντας πως αντέδρασε έτσι γιατί προσβλήθηκε από την κατηγορία περί νοθείας, ενώ η Παγκόσμια Ομοσπονδία τού επέβαλε επίσημη προειδοποίηση για απρεπή συμπεριφορά. Για την ιστορία, τη νίκη πήρε ο Καναδάς με 8-6.

Δείτε το βίντεο