Πρόταση Κώστα Μπακογιάννη για τιμή στον «στρατηγό» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζο

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Μίμη Δομάζου, του θρυλικού ποδοσφαιριστή που σφράγισε την ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παρά την τεράστια προσφορά του, μέχρι σήμερα ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει προχωρήσει σε καμία κίνηση για να τιμήσει τη μνήμη του.

Ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ειδική συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση, ώστε να συμφωνηθεί ο καλύτερος τρόπος τιμής, που θα αναδεικνύει την καριέρα, την αφοσίωση και το παράδειγμα του σπουδαίου αθλητή για τις νέες γενιές.