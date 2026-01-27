Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζήτησαν να μείνει κλειστή η θύρα που θα τους φιλοξενούσε στο ματς της Λιόν, καθώς δεν θα δώσουν το παρών σε ένδειξη πένθους μετά την τραγωδία στη Ρουμανία

Με απόφαση των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λιόν θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1).

Από τη στιγμή που η UEFA δεν αποφάσισε την αναβολή του αγώνα, παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, εξαιτίας της τραγωδίας όπου επτά αετόπουλα έφυγαν από τη ζωή, οι οπαδοί του Δικεφάλου, αποφάσισαν να μην δώσουν το παρών. Άλλωστε, ένα παιχνίδι δεν είναι τίποτα μπροστά στο τραγικό γεγονός.

Ήδη, οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με πούλμαν αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, καθώς η θλίψη είναι τόσο μεγάλη που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν λοιπόν μόνο στην επιστροφή τους. Με δική τους πρωτοβουλία, η κερκίδα των φιλοξενούμενων θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη, σε ένδειξη πένθους.