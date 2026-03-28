Παναιτωλικός: Επετειακό φιλικό με τον ΠΑΟΚ και τιμές για διεθνείς!
Πριν από μερικές εβδομάδες (9/3) ο Παναιτωλικός γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, κάτι που θα κάνει και ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του στις 20 Απριλίου. Το 2026 είναι έτος ορόσημο για τις δύο ιστορικές ομάδες που συμπληρώνουν έναν αιώνα ζωής! Στα πλαίσια των «κυανοκίτρινων» εορτασμών έγινε στο γήπεδο του Παναιτωλικού ένα ξεχωριστό φιλικό ανάμεσα στους παλαιμάχους του Τίτορμου και του Δικεφάλου του Βορρά. Σπουδαίοι παίκτες του παρελθόντος είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά, ενώ η ΠΑΕ Παναιτωλικός τίμησε τόσο τον ΠΑΟΚ για την παρουσία του στο Αγρίνιο, όσο και παίκτες που αγωνίστηκαν με την «κυανοκίτρινη» φανέλα και εν συνεχεία φόρεσαν κι αυτή της Εθνικής Ελλάδος, όπως ο Στράτος Αποστολάκης, ο Πέτρος Μίχος, ο Διονύσης Τσάμης, o Χρήστος Βασιλείου και ο Φίλιππος Δάρλας!
Για την ιστορία ο Παναιτωλικός επικράτησε με 4-2, με τον νυν τεχνικό διευθυντή της ομάδας Μάκη Μπελεβώνη να βρίσκει δύο φορές τον δρόμο πεος τα δίχτυα.
