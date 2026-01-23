Super 3: «Συντασσόμαστε απόλυτα με την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη»

Ο Σύνδεσμος των οργανωμένων φίλων του Άρη, Super 3, μέσω ανάρτησης στα Social Media συντάχθηκε με την πρόσφατη ανακοίνωση του Ερασιτέχνη

Σύμπνοια στις τάξεις του Άρη μεταξύ των οργανωμένων φιλάθλων και της διοίκησης του Ερασιτέχνη. Η Super 3 με ανάρτηση της στα Social Media συντάχθηκε πλήρως με την ανακοίνωση του Α.Σ., η οποία έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σε ότι αφορά τη φημολογία περί ύπαρξης επενδυτή για την ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση του Super 3

«ΛΑΕ του ΆΡΗ, αδέρφια μας,

Έπειτα από τη συνάντηση όλων των συνδέσμων του ΑΡΗ μας με το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. ΆΡΗΣ θέλουμε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο--στο πλαίσιο της διαφάνειας που πάντα επιζητούμε--σχετικά με το τι ειπώθηκε. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Α.Σ. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμενος επενδυτής για την ΠΑΕ ΆΡΗΣ. Ως εκ τούτου, μας ζητήθηκε να επικρατήσει ομαλότητα και ηρεμία για τον ποδοσφαιρικό ΆΡΗ. Με τη σειρά μας, συντασόμαστε απόλυτα με την ανακοίνωση του Α.Σ. Η παρούσα διοίκηση, σε λιγότερο από δύο μήνες στο τιμόνι του ερασιτέχνη, είναι το μοναδικό Δ.Σ. που βάζει χρήματα από την τσέπη του ώστε να νοικοκυρέψει το Σωματείο και να επιτρέψει σε όλα του τα τμήματα να πρωταγωνιστήσουν ξανά.

Θέλουμε επίσης να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο Δ.Σ. δεν επικοινώνησε στο παρελθόν--πέραν της συνέντευξης τύπου που παρέθεσε-- είτε σε εμάς, είτε σε τρίτους τις προσπάθειες που κάνει για την εύρεση μιας επόμενης καλύτερης μέρας για τον ποδοσφαιρικό ΆΡΗ. Έχουμε εμπιστοσύνη στις προσπάθειες τους και θα είμαστε αρωγοί σε οτιδήποτε χρειαστούν.

Έως τότε, είναι αδιαπραγμάτευτη η στήριξη μας σε ΚΑΘΕ τμήμα του αγαπημένου μας Συλλόγου (ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα τμήματα του Α.Σ. των 7.000+ ενεργών μελών) με συνεχή παρουσία, εντός και εκτός έδρας, συνειδητά και πιο ενεργά από ποτέ. Οι πρόσφατες παρουσίες σε Λάρισα, Φλώρινα για το βόλει και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης για το τμήμα μπάσκετ θα αποτελέσουν οδηγό για τη συνέχεια. Όπως κάνουμε από το 1988 ο σύνδεσμος θα αποτελέσει την ασπίδα για την αγαπημένη μας ομάδα, μέχρι οι καλύτερες μέρες να αποτελέσουν πραγματικότητα.

ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3».