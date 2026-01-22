ΑΣ Άρης: «Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής για την ΠΑΕ»

Μετά από συνάντηση με εκπροσώπους των οργανωμένων συνδέσμων ο ΑΣ Άρης έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σε ότι αφορά τη φημολογία περί ύπαρξης επενδυτή για την ΠΑΕ Άρης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ Άρης έχουν σκοπό την τακτική ενημέρωση των φίλων του Άρη για τα δρώμενα στον Ερασιτέχνη καθώς επίσης και για τους στόχους των επόμενων χρόνων. Προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους των συνδέσμων, σε μια συζήτηση η οποία επικεντρώθηκε στον ρόλο του ΑΣ απέναντι σε ΚΑΕ και ΠΑΕ όπως φυσικά και στις ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων.

Αυτή η συνάντηση έγινε υπό το κλίμα άκρατης φημολογίας περί ύπαρξης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ΠΑΕ Άρης και με ανακοίνωσή του, ο ΑΣ Άρης φρόντισε να βάλει τα πράγματα στην πραγματική τους υπόσταση. Έπειτα από τη συνάντηση ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θέλει να πληροφορήσει τους φίλους του σχετικά με όσα ισχύουν για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με διοικητικές εξελίξεις, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής.

Ως εκ τούτου συμπεριφορές που απαξιώνουν τον Σύλλογο μόνο κακό κάνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν σε καμία περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε μαζικά τους φίλους του ΑΡΗ να σταθούν δίπλα στον Α.Σ. την ΠΑΕ και την ΚΑΕ ΑΡΗΣ και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά. Με συσπείρωση και μέσα σε κλίμα ενότητας οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».