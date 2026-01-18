Οι παίκτες στους οποίους φαίνεται πως έχει καταλήξει ο Ράφα Μπενίτεθ για το αρχικό σχήμα, οι θέσεις που μένουν και το σύστημα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» (21:00-Cosmote Sport 1-live από το Gazzetta) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στο πρώτο του ντέρμπι το νέο έτος. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να πάρει τη νίκη για να δείξει ότι έχει κάτι αλλάξει το νέο έτος και να τονώσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή της, αλλά και για να μην δυσχεράνει περισσότερο τη βαθμολογική της κατάσταση.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του τους τραυματίες Τζούρισιτς και Ντέσερς ενώ ο ίδιος επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τους Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μαντσίνι και Βιλένα. Σ' αυτή για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Κάτρης, ο οποίος επέστρεψε και προπονήθηκε χθες με την ομάδα.

Όλα ανοιχτά για το αρχικό σχήμα, τα πρόσωπα που έχουν κλειδώσει

Ο Ράφα Μπενίτεθ κράτησε τα χαρτιά του κλειστά ενόψει του αποψινού αγώνα, αφού στις δοκιμές που έκανε στις δύο κανονικές προπονήσεις που έγιναν την εβδομάδα αυτή δοκίμασε τα πάντα τόσο όσον αφορά τα συστήματα όσο και τα πρόσωπα.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Ισπανό τεχνικό να επιστρέφει στο 4-3-3 για το ματς με την ΑΕΚ. Κάτω από την εστία αναμένεται να εμπιστευτεί τον Λαφόν, όπως συνέβη και στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Άρη, παρ' ότι εκείνος είχε επιστρέψει μόλις μία μέρα πριν στις προπονήσεις από το Copa Africa, κάτι που δείχνει πως στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Ιβοριανός κίπερ είναι το Νο.1 στην ιεραρχία.

Στο κέντρο της άμυνας η παρουσία του Τουμπά πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με την θέση του παρτενέρ του να είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή, με τον Πάλμερ-Μπράουν να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τους Γεντβάι και Ίνγκασον. Ο Κροάτης είναι ίσως πιο κοντά στον Αμερικανό, αφού ο Ισλανδός αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη.

Στα πλάγια της άμυνας λογικά θα δούμε πάλι τους Καλάμπρια και Κώτσιρα, με τον Ιταλό να πηγαίνει στα δεξιά και τον Έλληνα μπακ στα αριστερά, αφού ο Μπενίτεθ είναι πιθανό να μην επιλέξει να ξεκινήσει πρώτη φορά βασικό τον Κυριακόπουλο σ' ένα τέτοιο ματς μετά από τόσο καιρό απουσίας. Λογικά θα θελήσει να τον περάσει ως αλλαγή και να του δώσει έτσι κι άλλα λεπτά στα πόδια του και να πάει η συμμετοχή του στην βασική ενδεκάδα για το ματς της Πέμπτης.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια δεν «κουνιέται» από την ενδεκάδα, δύσκολα δεν θα δούμε εκεί και τον Τάσο Μπακασέτα, οπότε αν πάμε στην λογική του 4-3-3 που προείπαμε, μένει να δούμε ποιος εκ των Τσέριν και Σιώπη θα πάρει την θέση που απομένει, με τον Έλληνα μέσο να έχει ένα προβάδισμα στα ματς αυτά λόγω της μαχητικότητας και της έντασης που βγάζει.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης ο Μπενίτεθ ξεκούρασε τους Πελίστρι και Ζαρουρί στο ματς του Κυπέλλου με τον Άρη, επομένως το πιο λογικό είναι να δούμε τους δύο αυτούς στην ενδεκάδα. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και το παιχνίδι με την Φερεντσβάρος που έρχεται και πλέον εντός λίστας είναι μόνο οι δύο αυτοί και ο Τζούρισιτς, που αυτή τη στιγμή είναι εκτός προπονήσεων, δεν είναι απίθανο να δούμε τον Παντελίδη σε μία από τις δύο θέσεις.

Στην κορυφή της επίθεσης, αν εκεί υπάρξει μονάχα ένας ποδοσφαιριστής, θα είναι δεδομένα ο Τεττέη, που δεν θα αγωνιστεί την Πέμπτη (22/01), αφού είναι κι εκείνος ακόμα εκτός λίστας.