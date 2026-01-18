Ο Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα το απόγευμα της Τρίτης στο Australian Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για τη 10η συμμετοχή του στο Australian Open και τον αγώνα του με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, που ορίστηκε να γίνει το μεσημέρι της Τρίτης.

O Στέφανος Τσιτσιπάς την περσινή σεζόν έδωσε συνολικά έξι αγώνες στα Grand Slam, τώρα με αφετηρία τη Μελβούρνη και το Australian Open, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα.

Ο 28χρονος παίκτης θα κάνει πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση με αντίπαλο τον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσιζούκι σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης (20/8), γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Margaret Arena» και θα είναι ο τελευταίος του βραδινού προγράμματος της Τρίτης για τη Μελβούρνη.

Ο Τσιτσιπάς θα συναντήσει για 2η φορά τον 22χρονο Μοτσιζούκι, τον οποίο νίκησε στις 2 Ιανουαρίου με 6-3, 6-4 στη διάρκεια του United Cup στο Περθ.

Stefanos Tsitsipas attempts the word on the beat challenge and it's absolute gold 😂🎶 pic.twitter.com/B2tlQn54sz — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026

Ο Έλληνας παίκτης θα αγωνιστεί για 9η φορά στο κυρίως ταμπλό στο Australian Open -έχει αγωνιστεί και στα προκριματικά το 2017- μετρά ρεκόρ ρεκόρ 24 νίκες - οκτώ ήττες, έχοντας ως κορυφαία στιγμή την παρουσία του στον τελικό το 2023 απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς και την παρουσία τρεις χρονιές στα ημιτελικά, το 2019 κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ, το 2020, και το 2022 με αντίπαλο τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Σιντάρο Μοτσιζούκι έκανε πέρυσι την πρώτη του παρουσία στο τουρνουά κι αποκλείστηκε στον 1ο γύρο.

Ο νικητής στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στους Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Τόμας Μάχατς, που θα αγωνιστούν επίσης την Τρίτη στην «Kia Arena».