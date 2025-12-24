Οι Villagers: Η ομάδα SOCCA από την Β. Ελλάδα που κερδίζει το νόημα του αθλητισμού

Σε μια εποχή που οι βαθμολογίες, τα στατιστικά και τα αποτελέσματα μονοπωλούν το ενδιαφέρον, υπάρχουν ομάδες socca που θυμίζουν γιατί το ποδόσφαιρο δημιουργήθηκε εξαρχής. Μία από αυτές είναι οι Villagers.

Η ομάδα socca (μινι ποδοσφαίρου) που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Κορδελιό, αγωνίστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια στο ΟΠΑΠ Unileague και από τη φετινή σεζόν συμμετέχει στη Socca Championship. Δεν πρόκειται όμως για μια «συνηθισμένη» ομάδα της διοργάνωσης. Οι Villagers έρχονται από ένα χωριό κοντά στα σύνορα και χρειάζεται πάνω από μία ώρα διαδρομής για να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να παίξει το αγαπημένο της άθλημα στη Socca Greece.

Κι όμως, κάθε εβδομάδα είναι εκεί.

Αγωνιστικά, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που κάθε συμβατική ομάδα θα ήθελε. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε μία ισοπαλία, ενώ φέτος μετρά 8 ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Παρ’ όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ, δεν αποσύρθηκε, δεν τα παράτησε. Συνεχίζει διότι το νόημα της δική της συμμετοχής είναι διαφορετικό.



Και κάπου εδώ αρχίζει η πραγματική τους νίκη.



Οι Villagers είναι η μοναδική ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έχει γυναίκα στο ρόστερ της, η οποία μάλιστα αγωνίζεται ως βασική. Ένα στοιχείο που δεν αποτελεί «διακοσμητική» παρουσία, αλλά ουσιαστικό κομμάτι της ομάδας. Τις προηγούμενες χρονιές, μάλιστα, είχε συνολικά τρεις γυναίκες στο ρόστερ της.

Για τους Villagers, η συμμετοχή δεν είναι αγγαρεία. Είναι αγάπη για το παιχνίδι. Είναι η χαρά της παρέας, της διαδρομής, του να φορέσεις τη φανέλα και να μπεις στο γήπεδο. Είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο, ακόμη και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μπορεί να παραμένει διασκέδαση και όχι υποχρέωση.

Μπορεί να μη σηκώσει τρόπαια. Μπορεί να μη γράψει ιστορία με τίτλους. Όμως γράφει κάτι πολύ πιο σπάνιο: μια ιστορία πάθους, επιμονής και αυθεντικής αγάπης για το ποδόσφαιρο μικρών διαστάσεων, τη socca. Και τελικά αυτό είναι μάλλον και το μεγαλύτερο «πρωτάθλημα» που μπορεί να κερδίσει μια ομάδα.