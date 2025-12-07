Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε δύο φορές μέσα σε πέντε λεπτά στο ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίζει... καυτός! Μια εβδομάδα μετά το χατ τρικ στο θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο έκανε «ντοπιέτα» στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 65ο λεπτό ο Σέρβος σταρ έκανε το 2-0 με εύστοχο πέναλτι και στο 70ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, σε φάση που άρχισε από δική του υπέροχη έμπνευση.

Ο Γιόβιτς «έσπασε» την μπάλα και έβαλε τον Μαρίν σε τετ α τετ, ο Χουτεσιώτης πρόλαβε τον Ρουμάνο αλλά στην επαναφορά ο διεθνής επιθετικός έκανε το 3-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών.

Ο φορ της ΑΕΚ άφησε τη θέση του στον νεαρό Καραργύρη και αποθεώθηεκ από τους Ενωσίτες για το νέο του show. O 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 9 γκολ σε 20 εμφανίσεις, με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα έξι στο πρωτάθλημα.