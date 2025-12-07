ΑΕΚ - Ατρόμητος: Η ντοπιέτα του Γιόβιτς (vid)
Ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίζει... καυτός! Μια εβδομάδα μετά το χατ τρικ στο θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο έκανε «ντοπιέτα» στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο 65ο λεπτό ο Σέρβος σταρ έκανε το 2-0 με εύστοχο πέναλτι και στο 70ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, σε φάση που άρχισε από δική του υπέροχη έμπνευση.
Ο Γιόβιτς «έσπασε» την μπάλα και έβαλε τον Μαρίν σε τετ α τετ, ο Χουτεσιώτης πρόλαβε τον Ρουμάνο αλλά στην επαναφορά ο διεθνής επιθετικός έκανε το 3-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών.
Ο φορ της ΑΕΚ άφησε τη θέση του στον νεαρό Καραργύρη και αποθεώθηεκ από τους Ενωσίτες για το νέο του show. O 27χρονος επιθετικός έφτασε τα 9 γκολ σε 20 εμφανίσεις, με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα έξι στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.