Χωρίς προβλήματα τραυματισμών η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το ματς με τον Λεβαδειακό καθώς οι Μουκουντί και Πήλιος παίρνουν μέρος στο κανονικό πρόγραμμα.

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη την προετοιμασία της για το κυριακάτικο εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό στην κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena. Οι κιτρινόμαυροι έχοντας αφήσει πίσω τους τα ντέρμπι έχουν μπροστά τους πέντε παιχνίδια ως το τέλος της κανονικής διάρκειας όπου είναι το φαβορί ώστε να πάρουν τις νίκες που θα τους βοηθήσουν να τερματίσουν στην πρώτη θέση πριν τα play offs.

Ο Μάρκο Νίκολιτς φυσικά όπως πάντα κοιτάζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά πάντα και ειδικά αυτό που έρχεται απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο όπως είναι ο Λεβαδειακός. Ο Σέρβος τεχνικός έχει ξεκινήσει να καταστρώνει τα πλάνα του, βλέποντας τους Μουκουντί και Πήλιο να προπονούνται μετά τα μικροπροβλήματα που είχαν προκύψει από το ματς της Τούμπας.

Ο Μουκουντί είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ενός θέματος στον θώρακα πέφτοντας άτσαλα μετά από μια εναέρια διεκδίκηση. Η ακτινογραφία που είχε κάνει βγήκε καθαρή και ήταν απλά θέμα του πότε θα τον άφηνε ο πόνος, με τον Καμερουνέζο στόπερ να παίρνει κανονικά μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης στα Σπάτα. Το ίδιο και ο Πήλιος, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις.

Για το ματς με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια πάντως ο Νίκολιτς θα έχει δύο απουσίες καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει όπως είναι γνωστό στους Ρότα και Κοϊτά που έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις κάρτες που συμπλήρωσαν, με τον Σέρρβο τεχνικό να καλείται να αποφασίσει στις προπονήσεις μέχρι το Σάββατο ποιοι θα τους αντικαταστήσουν στο αρχικό σχήμα.