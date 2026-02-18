Δεν υπάρχει (αναμενόμενα) κουβέντα και επαφή της ΑΕΚ με τον Πινέδα (που προφανώς θα θέλει να διατηρήσει) όπως προκύπτει και από το περιβάλλον του Μεξικανού χαφ.

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι μία από τις πλέον σημαντικές μονάδες στο ρόστερ της ΑΕΚ για ακόμα μια σεζόν, την τέταρτη κατά την οποία φορά τη φανέλα της Ένωσης, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027.

Σε αρκετές μεταγραφικές περιόδους το μέλλον του Πινέδα είχε γίνει σίριαλ με δημοσιεύματα από την πατρίδα του να βάζουν στο κόλπο διάφορους μεξικανικούς συλλόγους για την απόκτησή του, έχοντας πλέον ρήτρα 8 εκατ. ευρώ.

Τίποτα όμως δεν συνέβη, ενώ τελευταία τα σενάρια από την πατρίδα του έχουν κοπάσει. Την ίδια στιγμή σηκώνεται κουβέντα σχετικά με το μέλλον του και με επαφή της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ωστόσο, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν υφίσταται. Αναμενόμενα άλλωστε καθώς το συμβόλαιο του 29χρονου Μεξικανού μέσου δεν λήγει στο τέλος της σεζόν και προέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την ΑΕΚ να είναι μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου και στους 16 του Conference League, αλλά και στο Μουντιάλ του καλοκαιριού με το Μεξικό.

Η ΑΕΚ προφανώς και θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Πινέδα, δίνοντας του ένα καλύτερο συμβόλαιο από τα 1,3 εκατ. ευρώ που λαμβάνει τώρα, ωστόσο τα δεδομένα αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση προς την πλευρά του παίκτη, όπως επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του στο Gazzetta.

«Δεν έχω επικοινωνήσει με την ΑΕΚ ακόμα σχετικά με κάποιο ενδιαφέρον για επέκταση συμβολαίου. Θα περιμένουμε το καλοκαίρι, ευελπιστώντας ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και ότι θα κάνει ένα εξαιρετικό Μουντιάλ, το οποίο μπορεί να είναι ένα ιδανικό σενάριο για να δει τις επιλογές», ήταν τα λόγια του Μάριο Βιγιαρεάλ.

Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτές είναι οι προτεραιότητες του Πινέδα τη σεζόν που τρέχει έχοντας όλη την προσοχή του στην κατάκτηση του τίτλου με την ΑΕΚ. Αυτό έχει στο μυαλό του ο Μεξικανός μέσος, καθώς και μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αγωνίζεται στους κιτρινόμαυρους.