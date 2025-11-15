Εθνική Ελλάδας: Πότε και πού θα γίνει το ματς με τη Λευκορωσία
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία την ερχόμενη Τρίτη.
Η Εθνική ομάδα μετά τη νίκη με 3-2 επί της Σκωτίας θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της για τον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τη Λευκορωσία εκτός έδρας.
Το ματς, το οποίο δυστυχώς για την Ελλάδα δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 21.45. Το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί στη Λευκορωσία, αλλά στην Ουγγαρία.
Συγκεκριμένα, στο Ζαλαεγερτσέγκ, στην «ZTE Aréna».
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
