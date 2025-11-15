Απίστευτη εμφάνιση από την Εθνική Νέων που «σκόρπισε» το Λιχτενστάιν με 8-0 στα προκριματικά του EURO U19. Χατ-τρικ μέσα σε 14 λεπτά ο Μύθου!

Τρομερή η Εθνική Νέων κόντρα στο Λιχτενστάιν, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί άνετα με 8-0 στο πλαίσιο των προκριματικών για το EURO U19. Mεγάλος πρωταγωνιστής ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ, Ανέστης Μύθου, που σημείωσε τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά στο πρώτο μέρος «καθαρίζοντας» από νωρίς το ματς.

Ο 18χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 18' και διπλασίασε τα γκολ του στο 24'. Το χατ-τρικ του ολόκληρωσε στο 32' ύστερα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 3-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καραργύρης βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα για το 4-0 (48'), με τον Ντούνγκα να κάνει το 5-0 στο 65'. Τη διαφορά στο σκορ διεύρυνε ακόμα περισσότερο στο 75' ο Τσίγκας, που πέρασε στο ματς ως αλλαγή και λίγο αργότερα έκανε το 6-0, ενώ στο 83' ο Κοσίδης έστειλε την μπάλα στην αντίπαλη εστία ύστερα από εύστοχο πέναλτι, για το 7-0.

Το τελικό 8-0 έκανε στο 90+5' ο Σώκος, με την Εθνική Νέων να είναι πλέον... αγκαλιά με την πρόκριση στην Elite Round, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση του 3ου ομίλου με 6 βαθμούς.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Νέων: Μπελέρης, Τσιώτας (Κολοκοτρώνης 46'), Μπαταούλας, Καρκατσάλης (Κοσίδης 46'), Ογιεμπάντε, Σώκος, Φίλης, Χαρούπας, Καραργύρης (Τσίγκας 63'), Μύθου (Χάμζα 46'), Μπέρδος (Ντούνγκα 63΄).