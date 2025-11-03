Κυριαρχική εμφάνιση από έναν Παναθηναϊκό που ήταν εξαιρετικός σε όλους τους τομείς

Ο Παναθηναϊκός έκανε εμφατική νίκη στο Ρέντη επί του Ολυμπιακού στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, με τον Φώτη Καρακούση να γράφει για την εμφάνιση των «πράσινων» που ήταν κυριαρχική σε όλους τους τομείς.

Η αλήθεια είναι πως καμία ομάδα δεν κέρδισε πρωτάθλημα από την 2η αγωνιστική και από την άλλη καμία βέβαια δεν το έχασε, ωστόσο το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Volley League Ανδρών μας έδειξε αυτό που γράφαμε και στο αρχικό αφιέρωμα. Πως οι «πράσινοι» φέτος φαντάζουν ως το μεγάλο φαβορί για να κάνουν το δύο στα δύο. Το αν θα το πετύχουν θα φανεί στην συνέχεια, το σίγουρο είναι πως απέναντι στον Ολυμπιακό στο Ρέντη, ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία κυριαρχικοί.

Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχοντας ως «όπλο» το στοιχείο που τους έδωσε και το περσινό πρωτάθλημα, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Πειραιώτες. Ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά το σερβίς. Σε αυτό το κομμάτι οι «πράσινοι» έπιασαν το άριστο. Δεν είναι μόνο οι 9 άσοι, αλλά η συνολική πίεση στην υποδοχή των «ερυθρολεύκων». Όταν καταφέρνεις μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός να τον κρατήσεις μόλις στο 18% στην υποδοχή σίγουρα έχεις κάνει φοβερό παιχνίδι από την τελική γραμμή.

Το εξαιρετικό και κυρίως στοχευμένο σερβίς του «τριφυλλιού» αποσυντόνισε την πρώτη μπάλα του αντιπάλου του και έκανε ακόμα πιο εύκολη την δουλειά του μπλοκ, όχι τόσο στους πόντους που ήταν μόλις 5, αλλά στα σπασίματα της μπάλας και τις κόντρα επιθέσεις που πήραν οι παίκτες του Ανδρεόπουλου. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές πως στο βόλεϊ το πρώτο βασικό στοιχείο για να φτάσεις σε μια νίκη είναι το σερβίς και στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς ο Παναθηναϊκός το είχε και με το παραπάνω.

Το σερβίς τον βοήθησε όντως σημαντικά, αλλά χωρίς αμφιβολία την διαφορά την έκανε η ανάπτυξη της ομάδας από τον Λούκα Σπίριτο. Ο Ιταλός πασαδόρος ήταν απολαυστικός. Όχι γιατί συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε 59% στην επίθεση, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο αν σκεφτούμε πως ο ίδιος είχε 0% με 0/4, αλλά γιατί ο 33χρονος κράτησε όλους τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι.

Αυτό φαίνεται και από το ότι τέσσερις παίκτες των πρωταθλητών είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, καθώς αξιοποίησαν στο έπακρο τις εμπνεύσεις του Ιταλού. Ε όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι έχεις τέτοιο σερβίς και τέτοια πληρότητα στην επίθεση, δεν γίνεται να χάσεις από έναν Ολυμπιακό που ουσιαστικά προσπαθούσε να κάνει την ανατροπή μόνο με τον Ατανασίεβιτς και τον Πέριν. Ελάχιστες φορές δύο παίκτες κέρδισαν μια ομάδα και αυτό δεν έγινε χθες, γιατί δεν μπορούσε να γίνει μετά από αυτή την εμφάνιση των περσινών πρωταθλητών.

Συνολικά για το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε πολλά γιατί σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ψάχνετε. Και όταν λέμε ψάχνετε, βάζουμε μέσα και τους ξένους. Σε ένα τέτοιο ματς ίσως θα έπρεπε να προτιμηθεί ο Φρομ αντί του Νεντέλκοβιτς, καθώς στο κέντρο υπήρχαν ο Τζούριτς, ο Πιτακούδης και ο Λινάρδος. Ο Γερμανός θα βοηθούσε περισσότερο στην επίθεση και το σερβίς.

Με το αν όμως δουλειά δεν γίνεται. Ο Σέρβος κεντρικός προτιμήθηκε, οι Πειραιώτες ήταν μέτριοι και έχασαν χωρίς ουσιαστικά να καταφέρουν να μπουν ούτε μία φορά στο παιχνίδι. Πλέον μένει να δούμε την συνέχεια, καθώς είναι σίγουρο πως και οι δύο ομάδες θα βελτιωθούν, καθώς ακόμα είμαστε στην αρχή. Το πόσο θα φανεί στο γήπεδο, το δεδομένο είναι πως στην πρώτη αυτή μάχη οι «πράσινοι» κυριάρχησαν απόλυτα και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο τρίποντο, τίποτα περισσότερο...

ΥΓ: Όταν αποφασίστηκε ο Ατσιομπανιτέι να κάνει επέμβαση, στον Παναθηναϊκό είχαν φτάσει κοντά στον Ατανάσοφ. Ο Βούλγαρος ακραίος φάνταζε ιδανική λύση, αλλά προτίμησε να συνεχίσει αλλού. Έτσι ήρθε στην χώρα μας ο Γιάντσουκ που έπαιζε μακριά από την Ουκρανία για πρώτη φορά στην καριέρα του και η αλήθεια είναι πως το όνομά του δεν έκανε το φοβερό κλικ. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Ο 26χρονος χθες ήταν απίστευτος με 16 πόντους και το φοβερό 12/14 επιθέσεις και έδειξε για ακόμα μία φορά πως ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ξέρει να... ψαρεύει τα καλύτερα «λαβράκια»!

ΥΓ1: Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την παρουσία του στην Ιταλία, στον Παναθηναϊκό έλεγαν πως ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος έχει γίνει άλλος παίκτης. Αυτό φάνηκε από το πρώτο κιόλας ντέρμπι, καθώς μιλάμε για έναν ακόμα πιο ολοκληρωμένο παίκτη.

ΥΓ2: Σε ακόμα ένα ντέρμπι ο Νίλσεν είχε 14 πόντους με 59% στην επίθεση. Το ότι με αυτούς τους αριθμούς κανείς δεν ασχολείται με τον Δανό, δείχνει το πόσο μεγάλος παίκτης είναι σε σημείο ακόμα και τόσο καλές εμφανίσεις όπως αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό στο Ρέντη να θεωρούνται δεδομένες.