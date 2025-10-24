Παναθηναϊκός: Λέτο και Σισέ «καλωσόρισαν» τον Ράφα Μπενίτεθ
Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός ανέλαβε το Τριφύλλι με κάθε επισημότητα και θα κάνει ντεμπούτο την ερχόμενη Κυριακή (26/10) κόντρα στον Αστέρα AKTOR.
Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ σχολιάσαν δυο αγαπημένα παιδιά της «πράσινης» εξέδρας και νταμπλούχοι το 2010, οι οποίοι καλωσόρισαν τον πρώην προπονητή τους. Ο λόγος φυσικά για τον Σεμπάστιαν Λέτο και τον Τζιμπρίλ Σισέ.
O νυν τεχνικός της Κηφισιάς είχε συνεργαστεί με τον Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ τη σεζόν 2007-08, ενώ ο παλαίμαχος Γάλλος είχε επίσης δουλέψει με τον Ισπανό στους Reds τη διετία το 2004-06 και μαζί κατέκτησαν FA Cup, UEFA Super Cup και φυσικά το Champions League του 2005, στο «θαύμα της Κωνσταντινούπολης».
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Σπουδαία προσωπικότητα, βιογραφικό legend αλλά τι προπονητής είναι ο Ράφα Μπενίτεθ;
«Καλωσόρισες boss», έγραψε ο «Σέμπα» στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού, ενώ ο Σισέ σχολιάσε «Καλωσόρισες στη ομάδα μας boss».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.