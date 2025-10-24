Οι άλλοτε σταρ του Παναθηναϊκού, Σεμπάστιαν Λέτο και Τζιμπρίλ Σισέ, «καλωσόρισαν» τον πρώην προπονητή τους, Ράφα Μπενίτεθ.

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός ανέλαβε το Τριφύλλι με κάθε επισημότητα και θα κάνει ντεμπούτο την ερχόμενη Κυριακή (26/10) κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ σχολιάσαν δυο αγαπημένα παιδιά της «πράσινης» εξέδρας και νταμπλούχοι το 2010, οι οποίοι καλωσόρισαν τον πρώην προπονητή τους. Ο λόγος φυσικά για τον Σεμπάστιαν Λέτο και τον Τζιμπρίλ Σισέ.

O νυν τεχνικός της Κηφισιάς είχε συνεργαστεί με τον Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ τη σεζόν 2007-08, ενώ ο παλαίμαχος Γάλλος είχε επίσης δουλέψει με τον Ισπανό στους Reds τη διετία το 2004-06 και μαζί κατέκτησαν FA Cup, UEFA Super Cup και φυσικά το Champions League του 2005, στο «θαύμα της Κωνσταντινούπολης».

«Καλωσόρισες boss», έγραψε ο «Σέμπα» στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού, ενώ ο Σισέ σχολιάσε «Καλωσόρισες στη ομάδα μας boss».