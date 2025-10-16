Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά το θέμα προπονητή, έχει προκύψει και στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, με τον Γιάννη Παπαδημητρίου να οδεύει προς την έξοδο.

Μετά την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ , οι εξελίξεις συνεχίζονται στον Παναθηναϊκός καθώς το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου βρίσκεται στον... αέρα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας παράγοντας δεν είχε ενημέρωση για το θέμα του deal με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τεττέη-Παντελίδη όπως και για τις διαπραγματεύσεις με τον 65χρονο προπονητή, κάτι που δείχνει πως βρίσκεται στο περιθώριο.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την εύρεση νέου τεχνικού διευθυντή!