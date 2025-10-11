Ο Άλιμος και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, σε μια πρόβα για την επερχόμενη συνάντησή του και στο Champions League.

Δύο εβδομάδες πριν από τη μονομαχία τους στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, o Άλιμος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής το Σάββατο στη Waterpolo League γυναικών.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (13/10) με την κρητική μονομαχία και τα Χανιά-τυπικά γηπεδούχα- να φιλοξενούν το Ρέθυμνο, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο κολυμβητήριο του Λαιμού στη Βουλιαγμένη.

Τα Χανιά σε όλη την αγωνιστική χρονιά θα δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στην Αθήνα τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Τα έργα ανακατασκευής στο Ναυταθλητικό Κέντρο στη Νέα Χώρα Χανίων θα ολοκληρωθούν μίνιμουμ σε 15 μήνες, έτσι η διοίκηση του ΝΟΧ, αποφάσισε να δηλώσει για πρώτη έδρα το «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας και για 2η έδρα το κολυμβητήριο του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Όμως η Γλυφάδα θα αποτελεί την πρώτη επιλογή για τα Χανιά, καθώς παίκτες και παίκτριες των ομάδων ανδρών και γυναικών μένουν στην Αθήνα και προπονούνται με τον Γιώργο Μορφέση. Ο αγώνας με το Ρέθυμνο θα γίνει εκτάκτως στον Λαιμό, καθώς το κολυμβητήριο του ΑΝΟΓ αναμένεται να πάρει μέσα στις επόμενες μέρες την άδεια λειτουργία του.

To πρόγραμμα (2η αγωνιστική) - Βαθμολογία

Σάββατο 11/10

16:00 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός

17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΕ Πατρών - Γλυφάδα

17:00 Εθνικό Πειραιά Εθνικός - Ηλιούπολη

18:15 Αλίμου Άλιμος - Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

19:30 Λαιμού Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών

Κυριακή 12/10

15:00 Λαιμού Χανιά - Ρέθυμνο

Η βαθμολογία

(1η αγωνιστική)