Λαμίν Γιαμάλ: Δύο τραυματισμοί, 130 ματς και... παγκόσμιος συναγερμός

Το ποδόσφαιρο συνεχίζει να εξαντλεί τους σταρ του μέχρι τα όριά τους και ο τελευταίος που βρίσκεται στα «σχοινιά» είναι το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ.

Η σκηνή επαναλαμβάνεται και το μήνυμα γίνεται όλο και πιο σαφές: το ποδόσφαιρο καταρρακώνει τους παίκτες του. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μόλις στα 18 του τραυματίστηκε με την εθνική Ισπανίας τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Η Μπαρτσελόνα και η Ισπανική Ομοσπονδία αντάλλαξαν κατηγορίες για την κατάστασή του και τη διαχείριση του τραυματισμού του. Ο Χάνσι Φλικ, προπονητής της Μπάρτσα, δε μάσησε τα λόγια του: «Είναι κρίμα. Πήγε στην εθνική με πόνους, έπαιξε… Αυτό δεν είναι φροντίδα για τους παίκτες».

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε απάντησε υπερασπιζόμενος το ιατρικό πρωτόκολλο της εθνικής. Ο Γιαμάλ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό ζήτημα. Η περίπτωσή του απλώς ξεσκεπάζει μια πραγματικότητα που το ποδόσφαιρο αρνείται να αντικρίσει: το καλεντάρι… διαλύει τους ποδοσφαιριστές.

Το τελευταίο πόρισμα της FIFPRO για το φόρτο εργασίας των παικτών αποτυπώνει με αριθμούς αυτό που πολλοί ήδη έλεγαν. Ο Γιαμάλ είναι το τέλειο παράδειγμα για το πού οδεύει το άθλημα αν δεν μπει φρένο.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, έχει αγωνιστεί σε 130 επαγγελματικούς αγώνες και 9.772 λεπτά, σχεδόν τα διπλά από όσα είχαν οι Ινιέστα, Τσάβι ή Φάμπρεγας στην ίδια ηλικία. Έχει παίξει 31% περισσότερα λεπτά από τον Μπέλινγχαμ όταν εκείνος ήταν 18, κι αυτό παρότι ο Άγγλος θεωρούνταν ήδη «αρκετά επιβαρυμένος».

Γιαμάλ, Βαλβέρδε και πολλοί άλλοι στο… κόκκινο!

Η FIFPRO το επιβεβαιώνει: οι σημερινοί νεαροί παίκτες φορτώνονται σχεδόν τα διπλά λεπτά από τις προηγούμενες γενιές. Ο Γιαμάλ, μάλιστα, έχει χρειαστεί να κάνει ενέσεις για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είναι ένα ακόμη ακραίο παράδειγμα αυτής της… φρενίτιδας. Την περίοδο 2024/25 έπαιξε σε 72 ματς και 6.676 λεπτά, περισσότερα από κάθε άλλον. Το 81% αυτών των αγώνων δόθηκε «διαδοχικά», με λιγότερες από πέντε ημέρες ξεκούρασης ανάμεσα. Έπαιζε με μέγιστη ένταση κάθε τρεις ή τέσσερις ημέρες επί μήνες. Οι γιατροί συμφωνούν: αυτός ο ρυθμός δεν είναι βιώσιμος.

Η περίπτωση του Ρόδρι συνοψίζει τη δίνη. Σε δύο σεζόν (2022–24) έπαιξε 135 αγώνες, ξεπερνώντας κατά πολύ το ανώτατο όριο των 55 που συστήνουν οι ειδικοί.

Μετά τον τελικό του Euro 2024 με την Ισπανία τραυματίστηκε, δεν είχε ουσιαστικά προετοιμασία και επέστρεψε χωρίς χρόνο ξεκούρασης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ρήξη χιαστού. Έμεινε 235 ημέρες εκτός. «Είχαμε παίκτες τραυματισμένους που έπαιξαν 130 αγώνες σε δύο σεζόν· είναι αναμενόμενο να συμβεί ατύχημα όταν φορτώνεις, φορτώνεις και ξαναφορτώνεις», προειδοποιούσε ο Μίκελ Αρτέτα. Το σώμα του Ρόδρι σήκωσε λευκή σημαία.

Ο Πέδρι δεν ξέφυγε από την ίδια παγίδα. Έφτασε τις 69 συμμετοχές και 5.503 λεπτά τη σεζόν 2024/25, με 55 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς επαρκή αποκατάσταση. Στα 22 του χρόνια κουβαλά ήδη μια επιβάρυνση που πριν μια δεκαετία θα φάνταζε αδιανόητη.

δεν ξέφυγε από την ίδια παγίδα. Έφτασε τις 69 συμμετοχές και 5.503 λεπτά τη σεζόν 2024/25, με 55 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς επαρκή αποκατάσταση. Στα 22 του χρόνια κουβαλά ήδη μια επιβάρυνση που πριν μια δεκαετία θα φάνταζε αδιανόητη. Ο Κιμ Μιν έπαιξε 20 ματς σε 73 ημέρες, 1 κάθε 3,6 ημέρες.

έπαιξε 20 ματς σε 73 ημέρες, 1 κάθε 3,6 ημέρες. Ο Λούκα Μόντριτ ς, στα 39 του, κατέγραψε 76 συμμετοχές και 4.376 λεπτά.

ς, στα 39 του, κατέγραψε 76 συμμετοχές και 4.376 λεπτά. Ο Άσραφ Χακίμ ι, 69 και 6.371 αντίστοιχα.

ι, 69 και 6.371 αντίστοιχα. Και ο Ζιλ Κουντέ το συνόψισε με απλότητα: «Όταν υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια… στη ζωή, όταν κάτι γίνεται υπερβολικά, χάνει την αξία του. Θα φτάσουμε να βλέπουμε αγώνες με λιγότερο ενδιαφέρον, λόγω υπερκορεσμού».

Η μελέτη της FIFPRO, βασισμένη σε 1.500 ποδοσφαιριστές και 70 ανεξάρτητους γιατρούς, είναι αμείλικτη. Οι ειδικοί συμφωνούν: οι παίκτες χρειάζονται 28 ημέρες πλήρους ανάπαυσης μεταξύ των σεζόν. Πόσοι το τήρησαν μετά το Euro 2024; Μόνο το 14%. Μετά το Copa América; Μόλις 9%. «Κανείς δε ρωτά τους παίκτες αν θέλουν κι άλλα παιχνίδια. Ίσως η γνώμη μας να μην μετρά. Αλλά όλοι ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Όλοι έχουν κουραστεί», δήλωνε ο Άλισον.

ΝΒΑ και μπέιζμπολ σε… χαλαρούς ρυθμούς

Το καλεντάρι έχει μετατραπεί σε λαβύρινθο χωρίς έξοδο. Το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA έχει κάνει το καλοκαίρι εφιάλτη: καμία ομάδα δεν είχε τις 28 ημέρες ανάπαυσης που συνιστούσαν οι γιατροί. Η Ζάλτσμπουργκ είχε μόνο 8 ημέρες, η Παρί Σεν Ζερμέν 7.

Κι ενώ άλλες διοργανώσεις προσφέρουν μεγάλα διαλείμματα, ένας φιναλίστ του NBA έχει 23 εβδομάδες ξεκούρασης, ένας παίκτης μπέιζμπολ χωρίς Play - offs 15 εβδομάδες. «Πάντα δίνω το παράδειγμα του NBA. Παίζουν 80 ματς σε λίγους μήνες, αλλά μετά έχουν τέσσερις μήνες διακοπές. Μπορείς να αναγεννηθείς. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς παίζουμε σε υπερβολική ένταση και μετά έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή», εξηγούσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.



Ατελείωτα ταξίδια

Σε αυτή την επιβάρυνση προστίθενται και οι εξαντλητικές μετακινήσεις.

Ο Μάθιου Ράιαν διένυσε 169.000 χιλιόμετρα μέσα στη σεζόν, περνώντας 217 ώρες σε αεροπλάνο και διασχίζοντας πάνω από 100 ζώνες ώρας. Ο Αντρέ Ονανά ταξίδεψε 127.000 χιλιόμετρα σε 33 πτήσεις με τη Γιουνάιτεντ και το Καμερούν.

Ο Μοϊσές Καϊσέδο έπαιξε τέσσερα ματς σε δύο ηπείρους μέσα σε 14 ημέρες, ταξιδεύοντας 25.000 χιλιόμετρα.

Ο Χαβιέρ Αλταμιράνο είχε μόλις 24 ώρες ανάμεσα σε παιχνίδι με τη Χιλή και το επόμενο με τον σύλλογό του.

Υπάρχουν λύσεις; Οι επιστήμονες φωνάζουν «Τέσσερις εβδομάδες υποχρεωτικής ξεκούρασης, τέσσερις εβδομάδες ειδικής προετοιμασίας, τουλάχιστον δύο ημέρες ξεκούραση μεταξύ αγώνων, μία μέρα ρεπό την εβδομάδα και ειδική προστασία για παίκτες κάτω των 21».

Ωστόσο, η FIFA επεκτείνει τα τουρνουά, η UEFA επιμηκύνει το πρόγραμμα, οι λίγκες δεν υποχωρούν και οι ομοσπονδίες απαιτούν τα δικά τους «παράθυρα».

Μέσα σε αυτή τη διασταύρωση συμφερόντων, οι ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα.

«Αν αγνοούμε τις συνέπειες του υπερβολικού αριθμού αγώνων και ταξιδιών, θα φτάσουμε στο σημείο να τραυματίζεται κάθε ποδοσφαιριστής», προειδοποιούσε ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Οι τραυματισμοί του Λαμίν Γιαμάλ αποδεικνύουν ότι μάλλον είχε δίκιο.

Πηγές: FIFPRO, Marca