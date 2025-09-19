Ο Ελληνας αριστερός μπακ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2028.

Συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Νόα Άλεν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ είχε γράψει ιστορία με την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς σε ηλικία μόλις 21 ετών έγινε ο πρώτος προερχόμενος από την ακαδημία παίκτης που φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην πρώτη ομάδα στις 24/8 με αντίπαλο τη Ντι Σι Γιουνάιτεντ.

Ο Νόα Άλεν ανήκει στην Ίντερ Μαϊάμι από το 2019 αλλά με την πρώτη της ομάδα καθιερώθηκε από το 2022 και μετά, έχοντας καταγράψει με αυτήν σε 97 εμφανίσεις, δύο γκολ και τρεις ασίστ σε πάνω από 5.700 λεπτά συμμετοχής.

Ο 21χρονος εξαργύρωσε τις πολύ καλές εμφανίσεις που είχε την περασμένη σεζόν με την ανανέωση του συμβολαίου του.