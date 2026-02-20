Μια δήλωση που έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων έκανε ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, ουσιαστικά χαρακτηρίζοντας πιο δύσκολο το MLS από το Champions League.

Από το καλοκαίρι του 2025, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ αγωνίζεται -και σε επίπεδο συλλόγων- στο πλάι του αγαπημένου του φίλου, Λιονέλ Μέσι, φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Αρχικά ως δανεικός, και στη συνέχεια ως κανονική μεταγραφή από την Ατλέτικο Μαδρίτης, έναντι περίπου 15 εκατ. ευρώ, ο Αργεντίνος μέσος κατάφερε ήδη να πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή στο MLS, πλάι στον ''Pulga'', τον Λουίς Σουάρες, αλλά και τους «συνταξιούχους» πλέον, Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα.

Έχοντας φυσικά αγωνιστεί και στο κορυφαίο επίπεδο του Champions League, ο 31χρονος έριξε μια «βόμβα» μέσω των social media, αναφέροντας πως η κατάκτηση του τίτλου στο MLS είναι πιο δύσκολη από εκείνη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ουσιαστικά, όπως εξηγεί και η Marca, ο Ντε Πολ θεωρεί πως είναι πιο «βαρύ» να αγωνίζεσαι σε ένα κανονικό πρωτάθλημα, και στη συνέχεια να υπάρχουν και τα νοκ-άουτ παιχνίδια, με κάθε λάθος ικανό να κοστίσει.