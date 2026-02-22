Μέσι: Καμία τιμωρία μετά την ένταση με τους διαιτητές
Η νέα σεζόν στο MLS δεν ξεκίνησε καλά για την Ίντερ Μαϊάμι, που έχασε με το βαρύ 3-0 από τη LAFC εκτός έδρας και μπήκε με το αριστερό στην προσπάθεια για τη διατήρηση των σκήπτρων του πρωταθλητή. Μάλιστα, ο Λιονέλ Μέσι είχε πολλά νεύρα για τη διαιτησία του αγώνα και εθεάθη να κινείται απειλητικά προς τους διαιτητές μετά την αναμέτρηση, με τον Λουίς Σουάρες να προσπαθεί να τον συγκρατήσει.
Αναμενόμενα, αναπτύχθηκε φημολογία για πιθανή τιμωρία του Αργεντίνου σταρ από τη λίγκα, ωστόσο όπως έγινε γνωστό, κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί, με τον Κρις Ρίβετ, της Οργάνωσης Επαγγελματικής Διαιτησίας να δηλώνει στο ESPN ότι «μίλησα με τους διαιτητές και μπορώ να επιβεβαιώσει ότι ο Μέσι δεν μπήκε στα αποδυτήριά τους».
🚨BREAKING: Lionel Messi will NOT face any suspension. ✅— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) February 22, 2026
🗣️ Chris Rivett (PRO Director of Communications) told ESPN: “After speaking with match officials, we can confirm that Messi did not enter the referee locker room.” pic.twitter.com/2aUE9e5Q7z
