Ο Λιονέλ Μέσι δεν κινδυνεύει με κάποια ποινή μετά το... ντου που πήγε να κάνει στα αποδυτήρια των διαιτητών στο Λος Άντζελες.

Η νέα σεζόν στο MLS δεν ξεκίνησε καλά για την Ίντερ Μαϊάμι, που έχασε με το βαρύ 3-0 από τη LAFC εκτός έδρας και μπήκε με το αριστερό στην προσπάθεια για τη διατήρηση των σκήπτρων του πρωταθλητή. Μάλιστα, ο Λιονέλ Μέσι είχε πολλά νεύρα για τη διαιτησία του αγώνα και εθεάθη να κινείται απειλητικά προς τους διαιτητές μετά την αναμέτρηση, με τον Λουίς Σουάρες να προσπαθεί να τον συγκρατήσει.

Αναμενόμενα, αναπτύχθηκε φημολογία για πιθανή τιμωρία του Αργεντίνου σταρ από τη λίγκα, ωστόσο όπως έγινε γνωστό, κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί, με τον Κρις Ρίβετ, της Οργάνωσης Επαγγελματικής Διαιτησίας να δηλώνει στο ESPN ότι «μίλησα με τους διαιτητές και μπορώ να επιβεβαιώσει ότι ο Μέσι δεν μπήκε στα αποδυτήριά τους».