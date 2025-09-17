Στον «πάγο» τα επιτόκια για δεύτερη φορά. Οι αξιωματούχοι παραμένουν αισιόδοξοι για την ανθεκτικότητα της οικονομίας παρά τους δασμούς και την πολιτική αστάθεια στην Γαλλία.

Αμετάβλητα διατήρησε για δεύτερη συναπτή φορά τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπως αναμενόταν ευρέως, επισημαίνοντας πως ο πληθωρισμός βρίσκεται σε καλό σημείο και η οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Συνεπώς, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40%.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό κοντά στον στόχο του 2% και οι εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό παραμένουν σχετικά αμετάβλητες.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ, παρουσιάζουν μία εικόνα για τον πληθωρισμό παρόμοια με εκείνη του Ιουνίου. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, στο 1,7% το 2026 (από την προηγούμενη εκτίμηση για 1,6%) και στο 1,9% το 2027 (λιγότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως). Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται στο 2,4% για το 2025, στο 1,9% για το 2026 και στο 1,8% για το 2027.

Επιπλέον, προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από 0,9% τον Ιούνιο για το σύνολο του έτους, σε 1,2%. Οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνονται ελαφρώς χαμηλότερα στο 1%, ενώ για το 2027 παραμένουν αμετάβλητες στο 1,3%.

«Το ΔΣ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, σημειώνεται, θα ακολουθήσει μία προσέγγιση βασισμένη στα στοιχεία και σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, προκειμένου να καθορίσει την κατάλληλη πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΔΣ της ΕΚΤ, σχετικά με τα επιτόκια, θα βασίζονται στις εκτιμήσεις του για την πορεία του πληθωρισμού και τους κινδύνους γύρω από αυτόν, πάντοτε υπό το πρίσμα των νέων εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής», σημειώνεται.

Τέλος αναφέρεται ότι «το ΔΣ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων σε καμία συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων».

Πρόγραμμα αγοράς APP και PEPP

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Αγορές και αναλυτές είχαν προεξοφλήσει το νέο «πάγωμα» καθώς οι αξιωματούχοι εμφανίζονται γενικά ικανοποιημένοι από τις συνθήκες της νομισματικής πολιτικής και δεν βιάζονται να προβούν σε κάποια προσαρμογή. Ο πληθωρισμός κινείται κοντά στο στόχο του 2% και την οικονομία των 20 κρατών της Ευρωζώνης να αποδεικνύεται ανθεκτική στους δασμούς και την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία. Πλέον, επικεντρώνονται στον αντίκτυπο που θα έχει στην συναλλαγματική ισοτιμία μία αλλαγή στάσης από τη Fed, η οποία αναμένεται να μειώσει το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, αναζωπυρώνοντας ένα ράλι του ευρώ εάν μάλιστα ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ δώσει σήμα για περισσότερες κινήσεις στα επιτόκια έως το τέλος του 2025.

Φωτογραφία: @associatedpress