Τεράστια αλλαγή στα Ευρωπαϊκά παιχνίδια καθώς πλέον δεν θα μετράει η διαφορά στα σετ αλλά οι νίκες.

Σε μία άκρως πρωτοποριακή κίνηση αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα προχώρησε η CEV. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, άλλαξε τον κανονισμό και πλέον οι προκρίσεις θα κρίνονται στις νίκες και όχι στα σετ.

Για να το κάνουμε πιο απλό. Μέχρι τώρα αν μια ομάδα κέρδιζε με 3-0 ή 3-1 αν στον επαναληπτικό έπαιρνε δύο σετ, θα έπαιρνε και την πρόκριση, ενώ αν έχανε επίσης με 3-0 ή 3-1 θα υπήρξε χρυσό σετ. Αυτό πλέον αλλάζει και θα μετράνε όπως αναφέραμε μόνο οι νίκες.

Δηλαδή για να πάρει μια ομάδα την πρόκριση θα πρέπει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια ασχέτως διαφορά σετ. Αν κερδίσει με 3-0 ή και 3-1 και χάσει με 3-2, από την στιγμή που θα έχουν από μία νίκη, θα παιχτεί χρυσό σετ και όποιος το κερδίσει παίρνει και την πρόκριση.