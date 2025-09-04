Το ΝΒΑ προχωρά σε νέα αλλαγή του All Star Game, με στόχο να ενισχύσει το ενδιαφέρον του θεσμού και να ικανοποιήσει την ιδέα της «μάχης» Αμερικής – Υπόλοιπου Κόσμου.

Το ΝΒΑ φαίνεται πως ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά τη μορφή του All Star Game, αυτή τη φορά με μια ιδέα που φέρνει πιο κοντά το πολυπόθητο σενάριο «ΗΠΑ εναντίον υπολοίπου κόσμου».

Όπως αποκάλυψε το ESPN, το παιχνίδι του 2026 που θα διεξαχθεί στο ολοκαίνουργιο «Intuit Dome» του Λος Άντζελες, έδρα των Κλίπερς, θα έχει διαφορετική μορφή από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν τρεις ομάδες, δύο αποτελούμενες αποκλειστικά από Αμερικανούς παίκτες και μία τρίτη «παγκόσμια ομάδα» με τα μεγαλύτερα αστέρια εκτός των ΗΠΑ. Ονόματα όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα θεωρούνται σταρ που θα μπορούσαν να απαρτίσουν αυτή την ομάδα.

Το format θα θυμίζει μίνι τουρνουά, καθώς οι τρεις ομάδες θα αναμετρηθούν σε παιχνίδια διάρκειας 12 λεπτών. Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια του All Star Game, που είναι προγραμματισμένο για τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η πρόταση παρουσιάστηκε από τη Λίγκα και την Ένωση Παικτών στην αρμόδια επιτροπή, με την ανταπόκριση να είναι θετική, κάτι που δείχνει πως το νέο σχέδιο θα πάρει σάρκα και οστά, καθώς η περσινή ιδέα με τις τέσσερις ομάδες και τα ματς στους 40 πόντους δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση.