Απίστευτα πράγματα στο League Cup, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (2-0) από την Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας χάρη στον... Ονάνα!

Το League Cup στην Αγγλία πάντα κρύβει διαφόρων ειδών εκπλήξεις και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βιώνει μία εξ αυτών στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκρίμσμπι, της League Two. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ είναι κάθε άλλο παρά ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο του ματς και απειλείται σοβαρά με αποκλεισμό από την ομάδα της τέταρτης κατηγορίας!

Η Γκρίμσμπι ξεκίνησε από νωρίς με διάθεση να... σοκάρει τη Γιουνάιτεντ και το κατάφερε στο 22'. Ο Βέρναμ πήρε την μακρινή μπαλιά από τον Μπερνς και εκτέλεσε στην κλειστή γωνία τον Ονάνα που φέρει ευθύνη στο γκολ. Προτού προλάβει να συνέλθει, η ομάδα του Αμορίμ δέχθηκε και δεύτερο τέρμα, με τον Ονάνα να είναι ξανά... πρωταγωνιστής.

Ο γκολκίπερ των Κόκκινων Διαβόλων έκανε άστοχη έξοδο σε εκτέλεση κόρνερ, με τον Γουάρεν να έχει μετά εύκολο έργο προ κενής εστίας για το 2-0 των γηπεδούχων μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Μάλιστα, οι φίλαθλοι της Γκρίμσμπι βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν την αντίπαλό τους και τον Αμορίμ.

«Θα απολυθείς το πρωί», «θέλουμε να παίζουμε μαζί σας κάθε βδομάδα», φώναζαν οι... εκστασιασμένοι οπαδοί τους!