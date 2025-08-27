Παίκτης του Πανσερραϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Τσε Νούνελι, όπως έκανε γνωστό η ομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 26χρονου Ολλανδοσουριναμέζου εξτρέμ Τσε Νούνελι, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε μείνει ελεύθερος από τη Χέρενφεν. Η ομάδα των Σερρών ήρθε σε συμφωνία μαζί του και ενισχύει σημαντικά την επιθετική της γραμμή.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Νούνελι ξεκίνησε την καριέρα του από την Άλμερε και τις ακαδημίες της Ουτρέχτης, προτού μεταβεί στις ακαδημίες του Άγιαξ, όπου αγωνίστηκε μέχρι και την Κ21. Στη συνέχεια υπέγραψε στη Βίλεμ, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στη Χέρενφεν, όπου αγωνίστηκε μέχρι την προηγούμενη σεζόν, μετρώντας 18 συμμετοχές και 2 ασίστ.

Ο Νούνελι αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ και έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία σε επίπεδο Κ20, με 12 συμμετοχές με την εθνική ομάδα νέων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Τσε Νούνελι , o oποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος!

Ο Che είναι γεννημένος στις 04/02/1999 στο Άλμερε της Ολλανδίας, ωστόσο έχει καταγωγή από το Σουρινάμ. Έχει ύψος 1,70 αγωνίζεται ως δεξί χαφ και διακρίνεται για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την τεχνική του, καθώς έμαθε ποδόσφαιρο στις περίφημες ακαδημίες του Άγιαξ, εκεί όπου έμεινε για περίπου πέντε χρόνια, κατέκτησε όλα τα πρωταθλήματα σε επίπεδο Νέων και ήταν βασικό στέλεχος των Εθνικών ομάδων της Ολλανδίας μέχρι την Ελπίδων, φορώντας περισσότερες από 60 φορές την πορτοκαλί φανέλα και έχοντας λάβει μέρος σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Στην συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία στις Βίλεμ και Χέερενφεν, που ήταν και η τελευταία του ομάδα, μετρώντας 149 συμμετοχές, 20 γκολ και 12 ασίστ στην Eredivisie και συνολικά 162 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και στο Europa League!

Τσε, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!»