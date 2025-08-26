Τέλος από τον Πανσερραϊκό ο Αλ Ρασντί
Παρελθόν από τον Πανσερραϊκό αποτελεί από σήμερα το πρωί ο 23χρόνος μεσοεπιθετικός Μοχάμεντ Αλ Ρασντί, ο οποίος θα συνεχίσει τη καριέρα του στο Βέλγιο.
Στη βελγική Πάτρο Μαασμέχελεν Έισντεν θα συνεχίσει τη καριέρα του ο νεαρός Σαουδάραβας μέσος, Μοχάμεντ Αλ Ρασντί, μετά την λήξη της συνεργασίας του με τον Πανσερραϊκό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σας ενημερώνει για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μοχάμεντ Αλ Ρασντί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.