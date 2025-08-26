Τέλος από τον Πανσερραϊκό ο Αλ Ρασντί

Παρελθόν από τον Πανσερραϊκό αποτελεί από σήμερα το πρωί ο 23χρόνος μεσοεπιθετικός Μοχάμεντ Αλ Ρασντί, ο οποίος θα συνεχίσει τη καριέρα του στο Βέλγιο.

Στη βελγική Πάτρο Μαασμέχελεν Έισντεν θα συνεχίσει τη καριέρα του ο νεαρός Σαουδάραβας μέσος, Μοχάμεντ Αλ Ρασντί, μετά την λήξη της συνεργασίας του με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σας ενημερώνει για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μοχάμεντ Αλ Ρασντί».