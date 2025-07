Στο Κάνσας θα μείνει για ακόμα τέσσερα χρόνια ο Γιώργος Καρλαύτης μετά το... χρυσό συμβόλαιο που υπέγραψε.

Μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών και ειδικά αμυντικών του NFL είναι πλέον ο Γιώργος Καρλαύτης , μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Kansas City Chiefs για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το deal μεταξύ των δύο πλευρών, προβλέπει απολαβές τις τάξεως των 93 εκατομμυρίων δολλαρίων μέχρι το 2030, εκ των οποίων τα 62 από αυτά είναι εγγυημένα. Κάτι που δείχνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της ομάδας στο πρόσωπό του.

Ο προπονητής του, Andy Reid, χαρακτήρισε το νέο συμβόλαιο «win‑win» για τον παίκτη και την ομάδα, αναφέροντας πως ο Καρλαύτης φέρνει «συνέπεια, ενέργεια και αξιοπιστία στην άμυνα», ενώ ο GM του Κάνδας, Brett Veach, μετά τις πρόσφατες ανανεώσεις και του guard Trey Smith, συνεχίζει να εδραιώνει τη βάση της ομάδας, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη σταθερότητα στο ρόστερ.

