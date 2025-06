Σάλος στο UFC για τον αγώνα Rodolfo Bellato εναντίον Paul Craig: «Το μεγαλύτερο flop στην ιστορία» (vids)

Ο λόγος που ο αγώνας Rodolfo Bellato εναντίον Paul Craig έχει προκαλέσει χαμό στο UFC.

Χωρίς νικητή έληξε ο πολυαναμενόμενος αγώνας του Rodolfo Bellato εναντίον Paul Craig για το UFC on ESPN 69, που διεξήχθη τα ξημερώματα στην Ατλάντα. Κάτι που, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Όμως ο λόγος που αυτό συνέβη έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στον κόσμο των μαχητικών σπορ...

Το χτύπημα του Craig στον Bellato

Ο αγώνας του Rodolfo Bellato με τον Paul Craig, ο οποίος ήταν αρχικά προγραμματισμένος να γίνει πριν από ένα μήνα, ξεκίνησε δυνατά και οι δύο αθλητές ήταν έτοιμοι να ολοκληρώσουν τον πρώτο τους γύρο διάρκειας 5 λεπτών.

Τότε λοιπόν, ο πρώτος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλός του βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, ρίχνοντάς του 2-3 χτυπήματα με τα χέρια την ώρα που έπεφτε πάνω του. Ο Craig προσπάθησε να τον απωθήσει και, την ώρα που ο Bellato σηκωνόταν πάλι όρθιος, του έριξε ένα upkick στο πρόσωπο, το οποίο φάνηκε να τον βγάζει νοκ άουτ.

Η λεπτομέρεια του παράνομου χτυπήματος

Μόνο που το συγκεκριμένο χτύπημα του 37χρονου Σκωτσέζου ήταν παράνομο, καθώς ο αντίπαλός του δεν είχε σηκωθεί όρθιος και στηριζόταν στο γόνατό του. Κάτι για το οποίο διαφωνούσε, δείχνοντας στον διαιτητή αμέσως μετά πως το ένα του πόδι ήταν όρθιο και ο Βραζιλιάνος ήταν σε ορθή στάση.

Το θέμα όμως δεν είναι αν όντως η κλωτσιά αυτή ήταν εντός ή εκτός κανόνων. Ουδείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν παράνομη. Όλοι στέκονται όμως στην αντίδραση του Rodolfo Bellato, ο οποίος ενώ αρχικά έδειχνε να έχει βγει εκτός, πριν καν περάσουν 5 δευτερόλεπτα είχε συνέλθει μόνος του, ζητώντας την αποβολή του Craig και την κατοχύρωση του αγώνα υπέρ του.

Rodolfo Bellato (-325) vs Paul Craig (+290) ends in a No Contest due to an accidental foul that "knocked out" Bellato 🧐pic.twitter.com/HcJYFKKLsn June 15, 2025

Η απόφαση του διαιτητή

Η προσπάθεια όμως του 29χρονου να κερδίσει τον αγώνα με... πλάγιο τρόπο (δήλωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα) δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο διαιτητής έκρινε πως το χτύπημα του Σκωτσέζου δεν ήταν εσκεμμένα παράνομο. Θεώρησε δηλαδή πως το έκανε κατά λάθος, νομίζοντας πως ο Bellato είχε σηκώσει και τα δύο γόνατά του από το έδαφος.

Έτσι, ο αγώνας αυτός έληξε χωρίς νικητή, αλλά με τους λάτρεις του UFC να είναι στα... κάγκελα, χαρακτηρίζοντας τον Βραζιλιάνο θεατρίνο και ζητώντας από τους διοργανωτές να τον αποβάλουν.

Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις...



Rodolfo Bellato fake a brutally KO just to try and get a cheap win over Paul Craig.



What a complete embarrassment!!! The UFC needs to cut him immediately pic.twitter.com/wqXx76c9Oo June 15, 2025

Rodolfo Bellato after getting knocked out cold pic.twitter.com/Wg7RSm7wJO — TevTalksMMA (@TevTalksMMA) June 15, 2025

Rodolfo Bellato might be the greatest actor in the UFC 😭 pic.twitter.com/UITbCpnLkc — Elonov 🇦🇺 (@ElonovMMA) June 15, 2025

Rodolfo Bellato with the fakest shit I’ve seen in mma. Cut his ass #ufc pic.twitter.com/TJFTEttI42 June 15, 2025

Never seen before... Leaked footage of Rodolfo Bellato Audition tape that won him the OSCAR at #UFCAtlanta 🏆🎥🔥👏🏽 pic.twitter.com/8t5LQk6vRu — MMA Homie Podcast (@theMMAhomies) June 15, 2025

Biggest flop in mma history 😬 — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) June 15, 2025

