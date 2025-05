Με κόκκινα καπνογόνα και ασταμάτητο τραγούδι, δεκάδες χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ αποθέωσαν τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Όλο το Λίβερπουλ, ένα ατελείωτο πάρτι! Οι πρωταθλητές του Άρνε Σλοτ ανέβηκαν στο ανοιχτό τους πούλμαν και βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν το 20ο στέμμα της ιστορίας τους. Δεκάδες χιλιάδες οπαδοί των Reds τους ακολούθησαν και γιόρτασαν με την ψυχή τους τον τίτλο. Άλλωστε, είχαν να το ζήσουν αυτό δεκαετίες ολόκληρες, αφού το 2020, στο τελευταίο πρωτάθλημα, οι πανηγυρισμοί έγιναν με... μάσκες και αντισηπτικά. Η πόλη γέμισε με κόκκινο χρώμα, με συνθήματα, με αγνή ποδοσφαιρική χαρά και άπαντες δημιούργησαν αναμνήσεις που θα θυμούνται για πάντα. «Αυτό εδώ είναι κάτι μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να περιμένει κανείς, από ό,τι μπορεί να ονειρευτεί ίσως. Απίστευτο!», είπε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.

