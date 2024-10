Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για 3η χρονιά Gold Χορηγός του Navarino Challenge 2024

Για 3 η συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ υποστήριξε την κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, Navarino Challenge, που έγινε στις 18-20 Οκτωβρίου στην Costa Navarino και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Σε μια διοργάνωση που είχε πάνω από 4.000 συμμετοχές από 28 χώρες ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ βρέθηκε κοντά σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων μέσα από μια σειρά δράσεων που αφορούσαν στον Αθλητισμό, στην Εκπαίδευση, στην Οδική Ασφάλεια, στο Περιβάλλον και στη Στήριξη των Συνανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.

Έχοντας στο πλευρό του τους Ολυμπιονίκες Παύλο Καγιαλή, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Δημήτρη Παπανικολάου αλλά και τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Χούντρα, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ υποστήριξε το Navarino Challenge ως Gold Χορηγός, παρουσία των brands SIXT, YAMAHA και PORSCHE.

Δράσεις για τον Αθλητισμό

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διαδρομή 1χλμ. Run For All – Όλοι Μοναδικοί Όλοι Ίσοι powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τη δυναμική συμμετοχή του συλλόγου από την Καλαμάτα ΔιαφοροΖΩ, καθώς επίσης, των Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Γρηγόρη Πολυχρονίδη, Νάσου Γκαβέλα, των πρωταθλητών Γιώργου Λαζαρίδη, Γεωργίας Καλτσή και της ιδρύτριας του Humanity Greece Γεωργίας Παράσχου. Στο πλαίσιο της δράσης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έτρεξε ως συνοδός του Νάσου Γκαβέλα, βιώνοντας μια διαφορετική εμπειρία τρεξίματος.

Στις αθλητικές δράσεις της διοργάνωσης εντάχθηκαν επίσης:

Η μοναδική ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην οποία ο κόσμος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει και να κάνει βόλτα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα της YAMAHA

Το Καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία powered by YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που έγινε στον ιστορικό όρμο του Ναυαρίνου

, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που έγινε στον ιστορικό όρμο του Ναυαρίνου

Δράσεις για την Εκπαίδευση

Σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πραγματοποίησε μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις όπως:

Ημερίδα Diversity powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Ο Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε για θέματα που αφορούσαν στη συμπερίληψη γεμίζοντας το Κλειστό Γήπεδο της Πύλου, ενώ αμέσως μετά μίλησε και ενέπνευσε τους εθελοντές της διοργάνωσης, τους σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Ο Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε για θέματα που αφορούσαν στη συμπερίληψη γεμίζοντας το Κλειστό Γήπεδο της Πύλου, ενώ αμέσως μετά μίλησε και ενέπνευσε τους εθελοντές της διοργάνωσης, τους σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σεμινάριο οδικής ασφάλειας “Drive Change Move Safe” με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Xούντρα, σε παιδιά του ΓΕΛ Πύλου και του ΓΕΛ Μεθώνης.

Δωρεά Βιβλίων στην οικία του Τσικλητήρα. Μέσω της οργάνωσης Library4all ενισχύθηκε η βιβλιοθήκη στην οικία Τσικλητήρα στην Πύλο. Όσοι βρέθηκαν στη δράση έφεραν για να δωρίσουν ένα δικό τους βιβλίο σε πολύ καλή κατάσταση και ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δεσμεύτηκε για τη δωρεά του ίδιου αριθμού καινούργιων βιβλίων στο Library4All. Η δράση της Ανοιχτής Βιβλιοθήκης του Library4All πραγματοποιήθηκε στην οικία του Τσικλητήρα, παρουσία του Δημάρχου Πύλου-Νεστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα, της εκπαιδευτικού και ιδρυτικού μέλους του Library4all, κυρίας Ελένης Γερουλάνου και του πρεσβευτή του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου και συγκέντρωσε πάνω από 70 βιβλία.

Δράσεις για το Περιβάλλον

Στις περιβαλλοντικές δράσεις της διοργάνωσης, εντάχθηκε ο καθαρισμός της παραλίας της Γιάλοβας powered by MOTODYNAMICS Cleaning Team με τη συμμετοχή των αθλητών, πρεσβευτών και στελεχών του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε συνεργασία με το Moraitis Watersports και τους εθελοντές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ για τον Συνάνθρωπο

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προχώρησε στη δωρεά πολυμηχανημάτων και υπολογιστών προς τον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Παράλληλα, ο όμιλος στάθηκε στο πλευρό των εθελοντών της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας την αξία του εθελοντισμού και φροντίζοντας για την ασφαλή μετακίνηση τόσο των σπουδαστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Humanity Greece.

Η πολυμελής ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ υποστήριξε τόσο τη δράση του καθαρισμού της παραλίας της Γιάλοβας όσο και τις διαδρομές τρεξίματος του Navarino Challenge. Παράλληλα, εξαιρετική ήταν η συμβολή και της δυναμικής ομάδας του Humanity Greece που υποστήριξε με ανθρώπινο δυναμικό τη γραμματεία των δρομικών αγώνων.

Τιμητικές Διακρίσεις

Το βράδυ του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η βραδιά απονομών του Navarino Challenge που περιλάμβανε βραβεύσεις σε αθλητές που έχουν ξεχωρίσει για το ήθος, το πάθος τους και τη συνεισφορά τους στον αθλητισμό και την κοινωνία. Στο πλαίσιο των απονομών:

Δύο χρόνια μετά τον χαμό του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του taekwondo Αλέξανδρου Νικολαΐδη, η διοργάνωση μαζί με την οικογένεια του Αλέξανδρου απένειμε το 2ο βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» που έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Navarino Challenge. Παρουσία της συζύγου του Δώρας Τσαμπάζη, και των παιδιών τους, το 2ο βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» δόθηκε στην Ολυμπιονίκη και δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη που ξεχωρίζει για το ήθος της και αποτελεί πρότυπο για τα νέα παιδιά.

Τον Ολυμπιονίκη και δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπης Δημήτρη Παπανικολάου βράβευσαν η Group Corporate Communications & Sustainability Director του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά και ο Business Development Manager της SIXT Greece, κ. Αντώνιος Μαρκουτσάς. Ο Δημήτρης Παπανικολάου καθήλωσε με τον λόγο του το κοινό καθώς αναφέρθηκε στο θέμα της συμπερίληψης και κάλεσε επί σκηνής την κόρη του Άρια.

βράβευσαν η Group Corporate Communications & Sustainability Director του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. και ο Business Development Manager της SIXT Greece, κ. . Ο Δημήτρης Παπανικολάου καθήλωσε με τον λόγο του το κοινό καθώς αναφέρθηκε στο θέμα της συμπερίληψης και κάλεσε επί σκηνής την κόρη του Άρια. Τον χάλκινο Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα Παύλο Καγιαλή βράβευσε η Group Corporate Communications & Sustainability Director του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά, γιορτάζοντας με τον τρόπο αυτό τα 10 χρόνια συνεργασίας του ομίλου με τον αθλητή



Αθλητές και πρεσβευτές της διοργάνωσης κινήθηκαν με ασφάλεια, με τον ανανεωμένο στόλο αυτοκινήτων της SIXT, μέλους του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και Premium Mobility Partner του Navarino Challenge 2024. Στην Costa Navarino, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη νέα αμιγώς ηλεκτρική Porsche Macan που παρουσίασε πρόσφατα για πρώτη φορά ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, όσοι δρομείς έμειναν εκτός του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν στον χώρο εκκίνησης των διαδρομών τρεξίματος με τη βοήθεια της SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

