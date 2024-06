Λούκα Γιόβιτς: O «Φαλκάο» των Σέρβων τους κράτησε ζωντανούς!

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Το ματς στην «Αλιάντς Αρίνα» έχει ολοκληρωθεί, οι Σλοβένοι δεν ακούγονται, αντίθετα οι Σέρβοι τραγουδούν «Είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή, σα ροκ συγκρότημα». Η χώρα κουνιέται στους ρυθμούς του παλιού ροκ συγκροτήματος «Nsksipirs» και τραγουδά «Είσαι μια απρόσμενη δύναμη που ήρθες ξαφνικά κι έδωσες τη λύση».

Τέτοιο πρόλογο δεν θα κάναμε ούτε για τον Λιονέλ Μέσι, όμως ο Λούκα Γιόβιτς στο 95ο λεπτό με μια κεφαλιά ανάγκασε χιλιάδες Σέρβους να αδειάσουν τις βαλίτσες τους και να περιμένουν μερικές ημέρες ακόμα για μια μεγάλη παράσταση. Αν νικήσουν τη Δανία προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Euro. Τέλος!

Ο Λούκα Γιόβιτς της Σερβίας ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στην έβδομη ημέρα του Euro 2024.

Ενα μεγάλο μπράβο, λοιπόν, σε έναν αδικημένο φορ. Οι συμπατριώτες του δεν είδαν με καλό μάτι την κλήση του. Ήλπιζαν πως ο πρώτος σκόρερ της Σαουδικής Αραβίας, ο Μίτροβιτς, ο μεγάλος φορ της Γιούβε, ο Βλάχοβιτς, ο αυτοαποκαλούμενος ηγέτης, Τάντιτς θα δώσουν λύσεις, αλλά το γκολ... παραμονής στο Euro, το πέτυχε ο Γιόβιτς. Περίπου 100 εκατομμύρια έχουν δοθεί για την αφεντιά του, ώστε να αλλάξει σταθμούς. Ακόμα και η Βασίλισσα... ζήλεψε το φονικό του ένστικτο και τον πήρε στο Μπερναμπέου. Ομως ο ίδιος είχε μια... άρνηση να δικαιώσει όσους τον πίστεψαν. Το έκανε λοιπόν απόψε γι' αυτούς που δεν τον πίστεψαν.

Το βράδυ της Πέμπτης (20/6) ο Γιόβιτς έγραψε ιστορία, αφού πήρε τη σκυτάλη από τον θρύλο, Σάβο Μιλόσεβιτς, αφού ήταν ο τελευταίος που είχε σκοράρει για τη Γιουγκοσλαβία σε Euro. Ναι, 24 χρόνια μετά είναι το πρώτο γκολ της χώρας!

Τον είπαν Σέρβο "Φαλκάο", αφού είχε όλο το πακέτο για να κάνει... ζημιές. Σαν το Hangover burger των Goody's Burger House με Μπιφτέκι από Μικρές Ελληνικές Φάρμες, με το οποίο τον απολαύσαμε.

Kάνε κι εσύ τη δική σου παραγγελία από τα Goody's Burger House και απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει!