Έρχεται το Front Runners in Sports Management 5.0

Το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Front Runners in Sports Management 5.0, το μεγαλύτερο Συνέδριο Sports Management στην Ελλάδα και μπορείς να το παρακολουθήσεις δωρεάν!

Με την συμμετοχή περισσότερων από 60 κορυφαίων προσωπικοτήτων στον χώρο του αθλητικού μάνατζμεντ από 300 εταιρίες και 24 χώρες και συνολικά περισσότερους από 600 συμμετέχοντες, το κορυφαίο συνέδριο αθλητικού μάνατζμεντ, Front Runners in Sports Management 5.0, έρχεται και φέτος και σου δίνει την δυνατότητα να το παρακολουθήσεις online δωρεάν το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου.

Όλοι οι ομιλητές του συνεδρίου θα μοιραστούν πληροφορίες από την εμπειρία και τη γνώση τους σε διάφορα πεδία της αθλητικής βιομηχανίας.

Οι θεματικές του φετινού Front Runners on Sports Management 5.0 είναι ο Αθλητικός Τουρισμός, η Βιωσιμότητα και Αθλητισμός και Αθλητική Βιομηχανία.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Sports Management Program και το Sports Management Student Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece και την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group.

Ενδεικτικά κάποιοι εκ των ομιλητών είναι οι:

Από τον χώρο του μπάσκετ:

Matina Kolokotronis (NBA/Sacramento Kings), Danielle Doza (NBA/Cleveland Cavaliers & Rock Entertainment Group), Georgia Sapounas (NBA/Cleveland Cavaliers), Michael Belot (NBA/Milwaukee Bucks), Joe Arlauckas (EuroLeague), Θεμιστοκλής Καρβουντζής (FIBA Asia), Ζαχαρίας Σταγάκης (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), Ιωσήφ Νικολαΐδης (10Academy)

Στα highlights του Συνεδρίου δε θα μπορούσαν να μην είναι οι 3 εκπρόσωποι ομάδων από το NBA (Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks) που δίνουν το παρών και μιλούν για πρώτη φορά στο φετινό Front Runners 2023!

Από τον χώρο του ποδοσφαίρου:

Τάσος Μπακασέτας (Εθνική Ελλάδος), Yvonne Harrison (Women In Football), Magdalena Nour (Malmo FF), Παναγιώτης Αρωνιάδης (Stars Inc.11), Πασχάλης Τουντούρης (PROSPORT)

Από δημόσιους & διεθνείς φορείς:

Όλγα Κεφαλογιάννη (Υπουργείο Τουρισμού), Γιώργος Μαυρωτάς (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), Άντζελα Γκερέκου (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), Σπύρος Ζαννιάς (Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία & Ολυμπιακή Επιτροπή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις), Ευγένιος Βασιλικός (Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού), Σταυρούλα Αντωνάκου (Περιφέρεια Αττικής/Ολυμπιονίκης), Μάκης Ασημακόπουλος (Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία), Νίκος Γέμελος (Δήμος Πειραιά), Ησάια Κιοϊλόγλου (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή), Ηλίας Μπουρμάς (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, μπορούν να δημιουργήσουν εντελώς δωρεάν το προφίλ του στην ιστοσελίδα front-runners.gr που παρέχει απεριόριστη δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών του χώρου και σπουδαστών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ: https://www.front-runners.gr/ sessions