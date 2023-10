O Nτόνοβαν Μίτσελ φαίνεται πως δεν θα κάτσει για πολύ καιρό ακόμα στους Καβς.

Πολλά δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες στέκονται στην κατάσταση που επικρατεί με τον Ντόνοβαν Μίτσελ στους Καβς, αναφέροντας πως ίσως να μην τον βλέπουμε για πολύ καιρό ακόμα στην ομάδα. Ο Spida δεν έχει υπογράψει την επέκταση με το Κλίβελαντ, κάτι που κάνει αβέβαιο το μέλλον του με τους... ιππότες και έχει σηκώσει αρκετό θόρυβο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ringer, Μπιλ Σίμονς, το ότι ο Μίτσελ θα αποχωρήσει από τους Καβς είναι το «χειρότερο κρυμμένο μυστικό του ΝΒΑ», δείχνοντας πως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για το Κλίβελαντ με τον ηγέτη του.

Tη σεζόν που πέρασε, ο Αμερικανός περιφερειακός είχε 28.8 πόντους, 4.4 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Καβαλίερς. Πάντως οι Καβς θα ζητήσουν σπουδαία ανταλλάγματα για να τον αφήσουν να φύγει.

Bill Simmons says Donovan Mitchell eventually leaving the Cavaliers is the ‘worst kept secret in the NBA’



(h/t @BenAxelrod) pic.twitter.com/lDsrpADelG