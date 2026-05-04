Χάρντεν: Μοναδικός που έπαιξε Game 7 με έξι διαφορετικές ομάδες
Φοβερή σειρά έγινε ανάμεσα σε Καβς και Ράπτορς. Τελικά οι ιππότες έδειξαν χαρακτήρα στο Game 7 στην έδρα τους, επικράτησαν με 114-102 και έτσι πέρασαν στα ημιτελικά Ανατολής.
Σημαντική βοήθεια δίνει φέτος ο Τζέιμς Χάρντεν στο Κλίβελαντ, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών της πρόκρισης. Μάλιστα κατάφερε να πετύχει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο ΝΒΑ.
Έγινε ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας που παίζει Game 7 με τη φανέλα 6 διαφορετικών ομάδων. Το πέτυχε με Ρόκετς, Θάντερ, Νετς, Σίξερς, Κλίπερς και Καβς.
Με 5 διαφορετικές ομάδες ακολουθούν τρεις παίκτες που έχουν τελειώσει την καριέρα τους στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τους Τζορτζ Χιλ, Τζο Τζόνσον και Σαμ Κασέλ.
Top 3:— Crazy Stats (@NBAcrazystats) May 3, 2026
James Harden - 6 (Thunder, Rockets, Nets, Sixers, Clippers, and Cavaliers)
George Hill - 5 (Pacers, Jazz, Cavaliers, Sixers, and Bucks)
Joe Johnson - 5 (Hawks, Nets, Heat, Jazz, and Rockets)
Sam Cassell - 5 (Rockets, Bucks, Timberwolves, Clippers, and Celtics) https://t.co/3D6W8Qli3F
