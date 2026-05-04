Χάρντεν: Μοναδικός που έπαιξε Game 7 με έξι διαφορετικές ομάδες

Ο Τζέιμς Χάρντεν απολαμβάνει μια ιδιαίτερη κορυφή μετά τη συμμετοχή του στο Game 7 των Καβς με τους Ράπτορς.

Φοβερή σειρά έγινε ανάμεσα σε Καβς και Ράπτορς. Τελικά οι ιππότες έδειξαν χαρακτήρα στο Game 7 στην έδρα τους, επικράτησαν με 114-102 και έτσι πέρασαν στα ημιτελικά Ανατολής.

Σημαντική βοήθεια δίνει φέτος ο Τζέιμς Χάρντεν στο Κλίβελαντ, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών της πρόκρισης. Μάλιστα κατάφερε να πετύχει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο ΝΒΑ.

Έγινε ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας που παίζει Game 7 με τη φανέλα 6 διαφορετικών ομάδων. Το πέτυχε με Ρόκετς, Θάντερ, Νετς, Σίξερς, Κλίπερς και Καβς.

Με 5 διαφορετικές ομάδες ακολουθούν τρεις παίκτες που έχουν τελειώσει την καριέρα τους στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τους Τζορτζ Χιλ, Τζο Τζόνσον και Σαμ Κασέλ.