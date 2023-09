Ο Ντόνοβαν Μίτσελ δεν πρόκειται να κάνει κάποια βιαστική κίνηση και ούτε φέρεται να είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η περίπτωση του Ντόνοβαν Μίτσελ θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτήν του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και οι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2025 ενώ για την σεζόν 2025-26 υπάρχει player option. Όπως ο «Greek Freak» έτσι και ο Μίτσελ είναι σε θέση να υπογράψει πρόωρη επέκταση αλλά όπως ανέφερε και ο Μπράιαν Γουίντχορστ από το ESPN δεν πρόκειται να προβεί σε κάποια βιαστική κίνηση.

«Δεν περιμένω να υπογράψει επέκταση συμβολαίου το ερχόμενο καλοκαίρι» ανέφερε χαρακτηριστικά στο «NBA Today» και συνέχισε: «Βέβαια δεν πιστεύω ότι αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλέσει κάποιον συναγερμό. Δεν νομίζω ότι σε σκέφτηκε ποτέ να προχωρήσει σε επέκταση από τη φετινή σεζόν και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο γνώριζαν οι Καβαλίερς όταν έκαναν την ανταλλαγή».

Ο Μίτσελ έχει να λάβει 33.1 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2023-24, ενώ για τη σεζόν 2024-25 άλλα 35.4 εκατομμύρια δολάρια. Εάν και εφόσον ενεργοποιήσει το player option και δεν προχωρήσει σε κάποια πρόωρη επέκταση θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό επιπλέον 37 εκατομμύρια δολάρια.

"I do not expect him to sign an extension with the Cavs this summer."@WindhorstESPN on Donovan Mitchell's extension plans. pic.twitter.com/LztgcjqI6V