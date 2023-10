Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Αλ Χιλάλ βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στο ασιατικό Champions League και... ξέσπασε στους πανηγυρισμούς του.

Ο Νεϊμάρ έβαλε για πρώτη φορά γκολ με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ στο ασιατικό Champions League και δεν γινόταν να μην το χαρεί με τη ψυχή του.

Με κίνηση και σουτ του ο Βραζιλιάνος αστέρας δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο γκολκίπερ και στη συνέχεια άπαντες πήγαν πάνω του για να τον συγχαρούν με τον ίδιο να πανηγυρίζει έξαλλα.



Neymar's first Al-Hilal goal is also his first goal in the AFC Champions League



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/ai0pl4qgM1