Η τρίτη αγωνιστική του BCL ολοκληρώθηκε και οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τάι Νίκολς είναι υποψήφιοι για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) για την τρίτη αγωνιστική του BCL έχει βροντερή ελληνική παρουσία, αφού ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ και ο Τάι Νίκολς του Περιστερίου, συγκαταλέγονται στην πρώτη δεκάδα.

Η Ένωση είναι στο 2-1 και οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» έχουν το απόλυτο (3-0), έχοντας αμφότερες θετικό πρόσημο, για την ώρα. Ο περσινός MVP, Φρανκ Μπάρτλεϊ, βρίσκεται στην 3η θέση της σχετικής λίστας, έχοντας 21 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 2 αγώνες, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως ο Δικέφαλος Αετός στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Αμερικανός μέτρησε νίκες.

Ο σταρ της ομάδας των Δυτικών προαστίων, Τάι Νίκολς, βρίσκεται στην ένατη θέση, όντας εκ των πρωταγωνιστών στην άρτια παρουσία του Περιστερίου έως τώρα. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας φιγουράρει ο Αμίν Νουά της Ουνικάχα Μάλαγα, με τον πρώην καλαθοσφαιριστή του Άρη να μετρά 22 πόντους με 56% στα τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 21,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης).