Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ μίλησε για την ανταλλαγή του Ντέμιαν Λίλαρντ στους Μιλγουόκι Μπακς αναφερόμενος στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ φοράει ήδη τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, σχηματίζοντας μία δυναμική τριάδα με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον.

Και στόχο, τι άλλο; Το πρωτάθλημα! Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ αγωνίστηκε για χρόνια στο πλευρό του Λίλαρντ. Δημιουργώντας την αίσθηση πως κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά των Μπλέιζερς.

Αυτό δεν έγινε. Και το Πόρτλαντ, πλέον, πέρασε σε μία άλλη εποχή. Ο ΜακΚόλουμ επιχείρησε να μιλήσει για την απόφαση του Λίλαρντ, αναφερόμενος και στην αρχική επιθυμία του να δοθεί με ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ.

«Χωρίς να δείχνω ασέβεια στον Τζίμι (Μπάτλερ) και στον Μπαμ (Αντεμπάγιο) και στον οργανισμό των Χιτ και στο ρόστερ που έχει, ο Γιάννης είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετικός στο να παίξεις μαζί του, αναφορικά με την κυριαρχία του. Δεν υπάρχει άλλος στη λίγκα που κυριαρχεί, όπως κάνει αυτός. Είναι ο παίκτης που είναι πραγματικά δύσκολο να τον μαρκάρεις», είπε ο ΜακΚόλουμ.

